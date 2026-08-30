Ángel Correa le dedicó el triunfo de River a Eduardo Coudet: "Seguramente la estará pasando mal"

River Plate venció 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura en el estadio Florencio Sola. Ángel Correa fue una de las figuras del encuentro, con un gol y una asistencia, y después del partido tuvo un recuerdo especial para Eduardo "Chacho" Coudet, quien dejó su cargo como entrenador del equipo.

"Quiero agradecerle al Chacho, que es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él que seguramente la estará pasando mal", expresó Correa en diálogo con ESPN.

El delantero también recordó el respaldo que recibió de Coudet durante una etapa complicada de su carrera y destacó que el entrenador tuvo un papel importante en su llegada a River.

"Yo la estaba pasando mal en México y él estuvo ahí. Gracias a él estoy defendiendo esta camiseta hoy", contó el atacante, que llegó al club procedente de Tigres.

Correa también lamentó no haber podido ayudar al equipo en el partido de Copa Sudamericana que terminó con la eliminación de River y que derivó en la salida de Coudet.

"Me hubiese gustado poder ayudar el otro día por Copa al equipo con un gol para que él siguiera con nosotros", señaló.

Con su tanto ante Banfield, Correa llegó a tres goles desde su llegada a River.

Ponzio debutó como entrenador y explicó por qué aceptó dirigir a River

Leonardo Ponzio tuvo su estreno como entrenador de River con una victoria 3-2 ante Banfield. Luego del encuentro, brindó su primera conferencia de prensa como DT y destacó la actitud del equipo durante su visita al Taladro.

"Intentamos jugar por dentro y que le llegue la pelota a los delanteros, Correa, Thiago Almada y Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado", analizó el exmediocampista.

Ponzio también explicó cómo se produjo su llegada al banco de suplentes y reconoció el vínculo que mantiene con la dirigencia.

"Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara", afirmó.

Consultado sobre los entrenadores que lo inspiraron para iniciar su carrera como técnico, evitó mencionar nombres puntuales y aseguró que tomó elementos de todos los profesionales que tuvo durante su trayectoria.

"Saqué de todos los técnicos que tuve. En cualquier profesión es importante delegar y tengo dos personas al lado con mucha experiencia. River es un país entero y hay que saber llevarlo", concluyó.

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