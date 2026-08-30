Desahogo de River: triunfazo en Banfield en el estreno de Leonardo Ponzio como DT

Comenzó una nueva era en River. Tras el final del ciclo de Eduardo Coudet, el Millonario logró un triunfo importante al derrotar por 3-2 a Banfield en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El escenario fue el Estadio Florencio Solá, que contó con la presencia de las dos parcialidades y fue testigo del estreno de Leonardo Ponzio como director técnico interino del conjunto de Núñez.

River necesitaba una victoria y la consiguió en un partido exigente, que terminó con un resultado favorable para el Millonario y le permitió escalar posiciones en la Zona B. Los goles del equipo dirigido por Ponzio fueron convertidos por Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, mientras que Bruno Sepúlveda anotó por duplicado para Banfield, que reaccionó durante el desarrollo del encuentro pero no consiguió llegar al empate.

La victoria representó un verdadero desahogo para River luego de la salida de Coudet y del contexto que rodeó al equipo en los últimos tiempos.

Driussi abrió el camino

El primer gol del encuentro fue convertido por Sebastián Driussi, quien adelantó a River en el marcador luego de una jugada en combinación con Ángel Correa.

La acción comenzó con una gran pared entre ambos jugadores. Correa asistió a Driussi por arriba de la defensa y el delantero definió con una magnífica volea para establecer la ventaja del conjunto visitante. La jugada permitió a River tomar la iniciativa en el marcador y encontrar un camino favorable en el inicio del partido ante el Taladro.

El entendimiento entre Driussi y Correa resultó determinante en esa primera conquista, que le dio al equipo de Leonardo Ponzio la posibilidad de afrontar el desarrollo del encuentro con ventaja.

Almada marcó su primer gol con la camiseta de River

El segundo tanto de River tuvo como protagonista a Thiago Almada, quien convirtió por primera vez con esta camiseta. La jugada estuvo marcada por una situación particular. El Ruso Rodríguez le había atajado un penal a Almada, pero una revisión posterior mediante el VAR determinó que había existido invasión.

Como consecuencia de esa decisión, el penal debió repetirse. En su segunda oportunidad, el jugador que salió de Vélez cruzó la pelota y esta vez consiguió convertir para establecer el 2-0. El gol tuvo un significado especial para Almada, que marcó por primera vez con la camiseta de River, y también para el equipo, que logró ampliar la diferencia en el estreno de Ponzio en el banco de suplentes del conjunto de Núñez.

La reacción de Banfield

Banfield no dejó de buscar y logró descontar durante el segundo tiempo. A los 18 minutos de la segunda parte, el conjunto local encontró el gol a través de Bruno Sepúlveda.

El delantero aprovechó una acción posterior a una atajada de Santiago Beltrán y, mediante un cabezazo, consiguió marcar el descuento para el Taladro. El gol de Sepúlveda modificó el desarrollo del encuentro y le dio a Banfield la posibilidad de mantenerse en partido, en un Florencio Solá que vivió un duelo de intensidad y con cinco goles.

Sepúlveda volvió a marcar para el conjunto local y completó un doblete, aunque sus dos conquistas no fueron suficientes para alcanzar la igualdad. El delantero fue el responsable de los dos goles de Banfield, mientras River sostuvo su ventaja y consiguió quedarse con una victoria por 3-2.

Correa completó los goles del Millonario

El tercer gol de River fue convertido por Ángel Correa, quien completó la lista de goleadores del equipo dirigido por Leonardo Ponzio.

De esta manera, el Millonario contó con los tantos de Driussi, Almada y Correa para imponerse ante Banfield en condición de visitante. El resultado final reflejó una victoria importante para River, que necesitaba sumar y logró hacerlo en un partido que significó el comienzo de una nueva conducción técnica.

Para Ponzio, el triunfo tuvo un valor particular: se trató de su debut como director técnico interino y logró comenzar esta etapa con una victoria fuera de casa.