Manu La Serna debuta en Bulgaria y continúa la gira previa a los Sudamericanos

El tenista de esta ciudad Juan Manuel "Manu" La Serna iniciará este lunes una nueva etapa de su extensa gira por el circuito Challenger europeo. El jugador catamarqueño, de 22 años y ubicado en el puesto 283 del ranking ATP, debutará en el Challenger 50 de Plovdiv, una ciudad búlgara situada en el este del país europeo.

La competencia representa un nuevo compromiso internacional para el raqueta local, que continúa sosteniendo su participación en los torneos Challenger y busca seguir sumando experiencia y puntos para su posición en el ranking mundial.

La Serna llega a Bulgaria luego de obtener recientemente el subcampeonato de dobles en Ausberger, Alemania, donde compartió competencia con el brasileño Ribeiro. Ahora, el desafío será en Plovdiv, donde el catamarqueño tendrá una condición destacada dentro del cuadro principal, ya que será el tercer sembrado del torneo.

Su rival para el debut será designado entre este lunes y martes, en el marco de una competencia que forma parte de la continuidad de su calendario internacional.

También competirá en la modalidad de dobles

Además de su participación en el cuadro individual, Juan Manuel La Serna también afrontará la prueba de dobles en el Challenger 50 de Bulgaria.

En esta oportunidad, el tenista catamarqueño compartirá cancha con el porteño Valerio Aboian, con quien conformará la dupla para la competencia. La presencia en ambas modalidades le permitirá a La Serna mantener una intensa actividad durante su paso por Europa, en un calendario que continúa sumando torneos y compromisos internacionales.

El próximo destino será Austria

Una vez finalizada su participación en Bulgaria, el calendario del tenista catamarqueño continuará la semana siguiente en Austria.

La Serna regresará al centro de Europa para participar del Challenger 75 de Austria, que se disputará en la ciudad de Tulln. De esta manera, el jugador afrontará una nueva competencia de mayor categoría antes de cerrar esta parte de su extensa gira internacional.

Su calendario inmediato contempla dos compromisos consecutivos en el continente europeo:

El Challenger 50 de Plovdiv, en Bulgaria .

. El Challenger 75 de Tulln, en Austria.

Luego de completar su participación en territorio austríaco, el raqueta local emprenderá el regreso a la Argentina para asumir una responsabilidad especial: representar al país en los Juegos Sudamericanos.

La responsabilidad de representar a la Argentina

Después de su gira europea, La Serna volverá al país para integrar la representación argentina en los Juegos Sudamericanos, dentro de la disciplina del tenis masculino.

El catamarqueño formará parte del equipo junto a Lautaro Midon y Luciano Ambroggi, en una nueva experiencia deportiva dentro de su calendario de competencias. La convocatoria para representar a la Argentina llega en un momento de intensa actividad para Manu, quien este año incluso había dudado sobre la posibilidad de participar en la Gira Challenger.

Sin embargo, el tenista decidió sostener su intervención en este circuito y mantener el nivel de competencia en los diferentes torneos que forman parte de su recorrido.

Una extensa gira por Sudamérica

Luego de los Juegos Sudamericanos, La Serna continuará su calendario con la Gira Challenger de Sudamérica, que incluirá más de diez campeonatos en distintos países de la región.

El recorrido previsto contempla torneos en:

Argentina.

Brasil.

Chile.

Uruguay.

Paraguay.

Brasil.

Ecuador.

Colombia.

Para La Serna, la realización de este tipo de competencias en Sudamérica tiene una importancia particular. El jugador destacó que disputar torneos Challenger en la región brinda la posibilidad de sumar puntos para el ranking mundial y, al mismo tiempo, afrontar menores gastos vinculados con la logística y los viajes.

La extensa programación le permitirá continuar compitiendo en distintos países y sostener su presencia en un circuito que considera fundamental para su desarrollo deportivo.