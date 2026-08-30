El polémico "doble" penal de River ante Banfield: por qué se anuló la primera atajada

River protagonizó un muy buen primer tiempo en su visita a Banfield, en un encuentro que tuvo una acción decisiva y cargada de polémica. El Millonario encontró primero el gol de Sebastián Driussi, tras un pase de Ángel Correa, y logró descomprimir la situación que había quedado instalada luego de la salida de Eduardo Coudet.

Con la ventaja inicial, River comenzó a encontrar mayor tranquilidad en el desarrollo del partido. Poco después, una infracción dentro del área derivó en un claro penal que le daba al equipo una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia.

La acción tenía además un protagonista especial: Thiago Almada, quien había sido el futbolista derribado dentro del área y se hizo cargo de la ejecución. Sin embargo, lo que parecía una situación directa para River terminó convirtiéndose en una de las jugadas más discutidas del encuentro.

Almada tuvo que ejecutar el penal dos veces. En la primera oportunidad, Diego "Ruso" Rodríguez consiguió atajar el remate. Pero la acción fue posteriormente anulada por una invasión de un defensor de Banfield que, según se observó en las repeticiones, había ingresado al área antes de lo permitido. La repetición de la ejecución cambió por completo el desenlace de la jugada y terminó con el segundo gol del Millonario, una conquista que le dio mayor tranquilidad a Leonardo Ponzio en su debut como entrenador principal del equipo.

El primer intento y la atajada del arquero

Thiago Almada fue el encargado de patear el primer penal luego de que a él mismo le cometieran la infracción al ingresar al área y ser derribado.

El futbolista, campeón y subcampeón del mundo, eligió en su primera ejecución el palo izquierdo de Diego Rodríguez. El arquero de Banfield, conocido como el Ruso Rodríguez, logró responder de manera efectiva y rechazó el remate con sus manos firmes. La atajada tenía un significado particular para el guardameta, que volvía a atajar luego de diez meses de una durísima lesión.

Tras la intervención del arquero, todo parecía indicar que el juego se reanudaría con un tiro de esquina para River. Sin embargo, la jugada todavía no había terminado.

El árbitro Leandro Rey Hilfer no permitió que el encuentro continuara de inmediato, ya que mantenía una comunicación con el sistema de asistencia arbitral por video. El VAR, que estuvo a cargo de Lucas Novelli, comenzó a revisar lo ocurrido durante la ejecución.

¡Atención a esta repe! Almada falló su penal, pero los jugadores del Taladro invadieron y se tuvo que repetir el tiro.



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La intervención del VAR y una invasión milimétrica

Luego de unos minutos de deliberación, la decisión final fue que el penal debía ser repetido. El árbitro Leandro Rey Hilfer anunció que la primera ejecución quedaba anulada por una invasión del defensor Machado.

La decisión generó polémica porque, según se observó en las repeticiones, se trató de una situación milimétrica. Una mínima porción de la pierna del jugador de Banfield podía verse dentro del área mientras corría hacia la jugada. Ese ingreso previo a la resolución de la ejecución no estaba permitido por el reglamento, de acuerdo con la decisión adoptada por las autoridades del partido.

Sin embargo, el aspecto central para justificar la repetición fue la posterior participación del futbolista en la acción. Según se explicó, la decisión se fundamentó en que ese defensor fue quien rechazó la pelota que quedó tras el rebote de la atajada del arquero.

De esta manera, la invasión detectada durante la revisión del VAR tuvo incidencia directa en el desarrollo posterior de la jugada, lo que llevó a que el árbitro invalidara la atajada y ordenara una nueva ejecución.

⚽️ Derechazo cruzado de Thiago Almada para poner el partido 2-0 frente a Banfield 🎯pic.twitter.com/lxhwloRJ85 — River Plate (@RiverPlate) August 30, 2026

La segunda oportunidad para Almada

Con la decisión tomada y la primera ejecución anulada, Thiago Almada volvió a colocar la pelota en el punto penal. Antes de ejecutar nuevamente, el futbolista protagonizó otro detalle de la jugada. Almada le pidió a Gonzalo Montiel que ejecutara el penal, ya que el defensor suele ser el encargado designado para este tipo de remates.

Finalmente, Almada volvió a hacerse cargo de la responsabilidad. Esta vez, el mediocampista cambió el palo elegido. En lugar de repetir la dirección de su primer remate, cruzó la pelota.

El Ruso Rodríguez alcanzó a rozar el disparo, pero en esta oportunidad no pudo evitar que el balón terminara dentro del arco. Así, River consiguió el 2-0, un resultado que le otorgó una diferencia mayor y aportó tranquilidad al equipo en un encuentro especial por el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador principal del Millonario.

El primer gol de Almada con River

La conquista tuvo además un significado especial para Thiago Almada. El tanto convertido tras la repetición del penal fue su primer gol en cinco partidos con la camiseta de River. El futbolista llegó al Millonario como la transferencia más cara de la historia del club, y su estreno en la red se produjo en una acción que concentró buena parte de la atención del encuentro.

La secuencia fue particular: Almada generó la infracción dentro del área, ejecutó el primer penal y vio cómo el arquero lograba contener su remate. Sin embargo, la intervención del VAR derivó en la repetición por la invasión del defensor de Banfield.

En el segundo intento, cambió la dirección del remate y logró superar a Rodríguez para convertir el gol.