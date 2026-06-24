Antonela sorprendió con una foto retro para Messi en su cumpleaños

En una jornada marcada por el fervor futbolero y por la atención mundial sobre cada paso de la Selección argentina, Antonela Roccuzzo volvió a ubicarse en el centro de la escena con un gesto que rápidamente captó la atención de miles de fanáticos. En el día del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, la empresaria rosarina compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de afecto y una serie de imágenes familiares que recorren parte de la historia compartida con el capitán argentino.

La publicación apareció en medio de la vorágine del Mundial 2026, un contexto que vuelve especialmente visible cualquier aparición pública vinculada a Messi. Pero, lejos de centrarse en la competencia o en el costado deportivo, el posteo de Antonela puso el foco en el plano más íntimo del futbolista: su lugar dentro de la familia que construyó junto a ella y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El saludo no tardó en convertirse en uno de los contenidos más comentados del día. La combinación entre el tono emotivo del mensaje, la selección de imágenes y la posterior respuesta del propio Messi terminó por transformar la publicación en una escena de fuerte impacto emocional para los seguidores de la pareja.

El mensaje de Antonela: una dedicatoria íntima y familiar

El posteo de Antonela Roccuzzo estuvo acompañado por una dedicatoria breve, pero de una fuerte carga afectiva. En su cuenta de Instagram, la empresaria escribió: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito".

La frase sintetizó el tono general de la publicación: un saludo de cumpleaños atravesado por el amor, la gratitud y la centralidad que Messi ocupa dentro de su núcleo familiar. La mención a que "nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos" reforzó esa idea de unidad, al tiempo que desplazó la mirada desde la figura pública del capitán hacia su dimensión más doméstica y afectiva.

El mensaje estuvo acompañado por una serie de fotografías que, según se describió, recorren la familia que ambos construyeron junto a Thiago, Mateo y Ciro. Esa elección visual fue parte central del impacto que generó la publicación, no solo por el tono familiar de las imágenes, sino también por el modo en que algunas de esas postales remitían a etapas anteriores de la historia compartida por la pareja.

Las fotos retro que despertaron nostalgia entre los fanáticos

Más allá del texto que Antonela eligió para saludar a Messi, uno de los aspectos que más llamó la atención fue precisamente la selección de imágenes. La publicación incluyó fotos retro, una decisión que aportó una capa extra de intimidad y nostalgia al homenaje por el cumpleaños del capitán.

Esas postales, que recorren distintos momentos de la vida compartida por ambos, fueron las que terminaron por disparar la reacción más comentada de la jornada: la del propio Lionel Messi, que no tardó en responder públicamente el mensaje de su esposa.

La combinación entre un cumpleaños celebrado en medio de la competencia mundialista y una publicación construida desde la memoria afectiva terminó por reforzar el costado más humano de una figura que, en el plano deportivo, concentra buena parte de la atención internacional. Las fotos no solo funcionaron como un repaso íntimo por la historia de la pareja y su familia, sino también como un puente con los comienzos de ambos en Rosario, un detalle que el propio Messi retomó al responder.

La respuesta de Messi

La contestación del capitán argentino llegó poco después del posteo y fue tan comentada como el saludo original. Messi respondió con un mensaje en el que combinó ternura, agradecimiento y una cuota de humor al referirse a las imágenes que había elegido Antonela.

"Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes ❤️❤️ Los amo!!! Qué chiquitos éramos... 😝", escribió el Diez, sumando un emoji de carita sacando la lengua que reforzó el tono distendido del comentario.

La respuesta del futbolista se destacó por varios motivos. En primer lugar, por la devolución amorosa hacia Antonela y hacia sus hijos, con el "y yo a ustedes" y el "Los amo" como núcleo de una contestación cargada de reciprocidad. Pero además, el comentario incorporó un elemento de nostalgia explícita al reparar en las imágenes retro del posteo. El "Qué chiquitos éramos..." funcionó como una alusión directa al paso del tiempo y a los primeros años de la historia que ambos comenzaron a construir en Rosario.

Ese detalle, sumado al tono relajado del emoji final, le dio a la respuesta un carácter espontáneo y cercano que terminó de potenciar el impacto de la publicación. Lo que inicialmente había sido un saludo de cumpleaños se transformó así en un intercambio público de afecto que dejó ver, una vez más, el costado más personal del capitán argentino.