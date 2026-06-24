VIDEO: la publicación de Messi por su cumpleaños número 39 que recorre el mundo

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 en un escenario muy distinto al de una jornada de homenajes convencionales. No hubo mensajes extensos de su parte, ni postales familiares, ni imágenes de una celebración íntima. En cambio, el capitán de la Selección Argentina eligió enviar una señal nítida sobre su presente: compartió un video entrenando al máximo nivel en medio de la disputa de su sexto Mundial con la camiseta albiceleste. La publicación, realizada a través de sus redes sociales, recorrió el mundo y volvió a colocar al rosarino en el centro de la escena global, no solo por el peso simbólico de la fecha, sino por la manera en que decidió atravesarla.

La jornada estuvo marcada por una agenda deportiva intensa y por la expectativa propia de un torneo que mantiene a la Argentina como protagonista. En ese marco, el cumpleaños del capitán quedó atravesado por una lógica competitiva que el propio futbolista decidió reforzar con su publicación. Apenas el reloj marcó la medianoche, Messi subió a su cuenta oficial de Instagram un video de su entrenamiento físico. Sin palabras, sin explicaciones y sin apelaciones emocionales, se mostró realizando ejercicios de fuerza con pesas en el gimnasio, en la antesala del último partido de la fase de grupos.

El video que eligió Messi

La elección del contenido no fue menor. En lugar de celebrar con una imagen de distensión, el rosarino optó por exhibir trabajo físico, concentración y preparación. El material audiovisual lo mostró enfocado en su rutina de gimnasio, con ejercicios de fuerza orientados a sostener el ritmo de una competencia de máxima exigencia. La escena quedó además acompañada por una musicalización cargada de sentido futbolero: "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)", el tema de la banda argentina La T y La M, una canción dedicada a las hazañas de la selección nacional y que tuvo una fuerte explosión durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La combinación entre imagen y música terminó de construir el mensaje. No hubo necesidad de un texto que explicara el contexto: el video funcionó como una declaración en sí misma. En pleno cumpleaños y con el Mundial en marcha, Messi decidió mostrarse entrenando. Esa imagen fue leída por los aficionados como una señal de prioridades, una forma de dejar en claro que el foco está puesto en la competencia, en el rendimiento y en el compromiso con el equipo en un momento decisivo del torneo.

Una reacción inmediata y millones de visualizaciones

La repercusión fue inmediata. La publicación generó una rápida reacción en redes sociales, acumuló millones de visualizaciones y desató una ola de comentarios de admiración. El impacto no respondió únicamente a la popularidad de Messi, sino también al contexto en el que apareció el video. El cumpleaños de una de las figuras más influyentes del deporte mundial coincidió con una etapa clave del Mundial 2026, y la decisión de mostrar una rutina física en lugar de una celebración personal reforzó la narrativa de un capitán concentrado en el objetivo deportivo.

En ese sentido, la publicación trascendió el gesto íntimo para convertirse en un mensaje público sobre su presente. Mientras el mundo del fútbol seguía pendiente de su cumpleaños, Messi evitó las palabras y eligió una escena de esfuerzo, disciplina y preparación. Esa decisión fue suficiente para que el video se replicara a escala global y se transformara en una de las imágenes del día.

Los saludos institucionales

Mientras el video seguía sumando repercusiones, comenzaron a llegar los saludos institucionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue la primera en manifestarse públicamente. Lo hizo con un comunicado oficial cuyo título condensó la dimensión que la entidad le asigna a la figura del capitán: "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi". La frase funcionó como un reconocimiento a su recorrido profesional y al impacto que tuvo en este deporte.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también se expresó a través de sus redes sociales y eligió un tono personal para saludar al capitán argentino. En su mensaje, destacó tanto la dimensión deportiva como la humana de Messi: "Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno... simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor", escribió Tapia en una dedicatoria directa al rosarino.

La carga simbólica de esos mensajes se potenció por el contexto. Messi no celebró sus 39 años como una figura retirada ni en un cierre de ciclo, sino como capitán en actividad, dentro de una Copa del Mundo y en un momento de alto rendimiento.

El reconocimiento continental y el saludo del círculo íntimo

Desde el plano regional, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también se sumó a los homenajes. A través de sus plataformas digitales, la entidad publicó un mensaje que volvió a dimensionar la escala de la figura de Messi: "¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!". El saludo estuvo acompañado por una imagen del futbolista y reafirmó el alcance continental de su figura, más allá del marco puntual del Mundial.

El círculo cercano del capitán también se hizo presente. Sergio "Kun" Agüero, excompañero y amigo personal de Messi, dejó un mensaje en la publicación reciente del rosarino. La frase fue breve, pero elocuente por el vínculo entre ambos: "Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero". La aparición de Agüero entre los saludos sumó un componente íntimo a una jornada dominada por los reconocimientos institucionales y la repercusión global del video.

Un Mundial extraordinario

El cumpleaños de Messi encontró al delantero en una situación deportiva singular. En el Mundial 2026, el rosarino ya acumula cinco goles en dos partidos, una cifra que por sí sola explica el impacto de su presente. Su debut fue con un hat-trick frente a Argelia, mientras que en el segundo encuentro marcó dos goles ante Austria. Con esa producción, el capitán argentino no solo sostuvo su influencia en la ofensiva del equipo, sino que además alcanzó una nueva dimensión estadística dentro de la historia de la Copa del Mundo.

Con esos tantos, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA, al llegar a 18 goles. La marca se volvió uno de los datos más resonantes de su recorrido en el torneo y amplificó todavía más el valor simbólico de este cumpleaños número 39, atravesado por el rendimiento, la vigencia y la consolidación de su leyenda. A eso se sumó otro récord: el rosarino se transformó en el jugador más veterano en marcar un triplete en una Copa del Mundo, una señal más de que su presencia en este Mundial no responde solo al peso de su trayectoria, sino también a un presente de altísimo nivel competitivo.

Lo que viene para la Selección Argentina

En medio de las celebraciones por su cumpleaños, el calendario deportivo de la Selección Argentina sigue su curso. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará la última fecha del Grupo J el próximo sábado a las 23, hora argentina, cuando se mida ante Jordania. La selección ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder de su zona, tras sumar seis puntos producto de dos victorias.

Ese escenario le da contexto a la publicación de Messi y ayuda a comprender su sentido. El video no apareció en un momento cualquiera, sino en la antesala de un partido que cerrará la fase de grupos para una Argentina ya clasificada, pero todavía inmersa en la lógica de exigencia que impone el Mundial. A los 39 años, y con un torneo que lo encuentra en plenitud goleadora, el capitán eligió mostrar exactamente eso: entrenamiento, preparación y foco.