Arde la Tabla Anual: diez equipos separados por apenas siete puntos y una definición caliente

La definición del campeonato argentino comienza a tomar temperatura con una Tabla Anual que concentra la atención de diez equipos separados por apenas siete puntos cuando restan cuatro fechas para el cierre de la fase regular. La disputa por el liderazgo, el acceso a las copas internacionales y la clasificación a los playoffs se combina con una lucha por la permanencia que ya tiene a Estudiantes de Río Cuarto fuera de la categoría y a Aldosivi en una situación comprometida.

La Tabla Anual, que a fines del año pasado había generado desconfianza y polémica, adquirió ahora una relevancia decisiva. En aquella oportunidad, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió, cuando el certamen se acercaba a su desenlace, incorporar un título oficial para el equipo que más puntos hubiera sumado a lo largo del año. Para esa clasificación se tomaron como referencia las unidades obtenidas en las 32 fechas del Apertura y el Clausura, sin contar los posteriores playoffs.

Aquella decisión fue cuestionada por quienes consideraron que se trataba de un título definido desde los escritorios. Finalmente, el reconocimiento correspondió a Rosario Central. Sin embargo, en 2026 el escenario es diferente: con varias instituciones involucradas y una distancia mínima entre los principales aspirantes, la tabla promete una definición ajustada hasta la última jornada.

Independiente Rivadavia lidera

Independiente Rivadavia continúa en la primera posición de la Tabla Anual con 52 puntos, aunque sufrió un duro golpe al caer goleado por 5 a 0 frente a Rosario Central. El resultado no le quitó el liderazgo, pero permitió que el conjunto rosarino se acercara y quedara cuarto, con 50 unidades.

Argentinos Juniors ocupa el tercer puesto con 51 puntos. El Bicho dejó escapar una oportunidad importante al no poder sostener la ventaja parcial frente a Platense y terminó empatando 1 a 1.

La clasificación, de todos modos, todavía puede experimentar modificaciones importantes. Este lunes, Vélez enfrentará a Lanús y, si consigue la victoria, alcanzará los 52 puntos y quedará como único líder por su mejor diferencia de gol: +12 contra +10 de Independiente Rivadavia.

La pelea también incluye a otros equipos que permanecen cerca de la zona de privilegio. Belgrano, que viene de derrotar a Racing, ocupa el sexto lugar con 48 puntos. Instituto suma 47, mientras que Estudiantes, River y Gimnasia y Esgrima La Plata comparten la línea de los 45.

El panorama refleja la paridad que domina la competencia. Con cuatro fechas por delante, los resultados de cada jornada pueden modificar tanto las posiciones como las posibilidades de clasificación a las competencias internacionales.

Boca no pudo ganar en Córdoba, pero sigue en la pelea

Boca Juniors dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos al empatar 2 a 2 frente a Instituto en Córdoba. El Xeneize llegó a 21 unidades en la zona A, grupo que tiene como líder precisamente a La Gloria.

El equipo dirigido por Arruabarrena continúa encaminado hacia la clasificación a los playoffs, instancia a la que acceden los primeros ocho de cada zona. Defensa y Justicia, que derrotó a Unión, quedó segundo con 24 puntos. Aunque el empate frenó la racha victoriosa de Boca, otros resultados de la fecha le permitieron acercarse a los puestos de privilegio de la Tabla Anual. El conjunto de la Ribera suma 51 puntos en la clasificación general y, por ahora, ocupa el segundo lugar.

La posibilidad de terminar entre los equipos mejor ubicados mantiene al Xeneize como uno de los protagonistas centrales de la definición. Su posición lo sostiene en la discusión por la clasificación a la próxima Copa Libertadores, en una pelea en la que cada punto puede resultar determinante.

La paridad de la Tabla Anual, además, hace que el rendimiento en las jornadas restantes sea fundamental. Boca no logró ganar en Córdoba, pero continúa bien ubicado y con margen para sostener sus aspiraciones.

River ganó, se recuperó

River Plate también mantiene expectativas en los dos frentes. El Millonario derrotó a Estudiantes de Río Cuarto y, bajo el interinato de Leonardo Ponzio, consiguió 12 puntos sobre los 15 que disputó.

Esa recuperación le permitió ubicarse noveno en la zona B, acercarse a los primeros ocho puestos que clasifican a los playoffs y continuar dentro de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo de alcanzar la Libertadores sigue presente. En la Tabla Anual, River suma 45 puntos y tiene la posibilidad de llegar a 48 si gana el encuentro que tiene pendiente. Este miércoles visitará a Sarmiento de Junín para completar el partido correspondiente a la undécima fecha, que no se disputó el pasado fin de semana.

La postergación fue solicitada por la dirigencia millonaria ante la AFA debido a que varios jugadores del plantel habían sido convocados por la selección argentina para los compromisos de la fecha FIFA y para el partido de despedida de Lionel Messi, disputado el martes 6.

El encuentro frente al Verde representa una oportunidad importante para el equipo de Ponzio. Una victoria le permitiría llegar a 48 puntos y quedar a tres unidades de Boca, que por ahora ocupa el último lugar de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

River, por lo tanto, no solo busca consolidar su recuperación en la zona B, sino también aprovechar el partido pendiente para mejorar su posición en la tabla general. La combinación de ambos objetivos mantiene abierta una definición que todavía ofrece múltiples alternativas.

San Lorenzo se aferra a los playoffs como principal objetivo

San Lorenzo consiguió una victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra y mantiene viva la esperanza de clasificarse a los playoffs.

El Ciclón acumula 36 puntos en la Tabla Anual, una cifra que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación a las competencias internacionales. Sin embargo, su situación en la zona A le permite sostener otra expectativa: con 14 unidades, todavía aspira a ingresar entre los primeros ocho.

La diferencia entre sus posiciones en ambas clasificaciones muestra que sus posibilidades dependen de objetivos distintos. Mientras la tabla general lo mantiene alejado de las copas, el rendimiento dentro de su grupo todavía le permite luchar por un lugar en la siguiente instancia del torneo.

La victoria ante Riestra representa, en ese contexto, un impulso para continuar buscando la clasificación durante las fechas que restan.

Racing volvió a caer y quedó comprometido

Racing parecía encontrar señales de recuperación después de conseguir dos victorias consecutivas frente a Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, la derrota por 2 a 0 ante Belgrano volvió a profundizar su crisis y dejó al equipo en una situación muy complicada.

La Academia suma apenas 11 puntos en la zona B y quedó a siete unidades de Independiente Rivadavia, el último equipo que actualmente está clasificándose a los playoffs. Si River gana su partido pendiente del próximo miércoles, la distancia de Racing respecto de esa referencia aumentará a ocho puntos.

La situación tampoco resulta favorable en la Tabla Anual. Con apenas 32 unidades, el conjunto de Avellaneda quedó muy lejos de los puestos de clasificación y, de acuerdo con el escenario planteado, matemáticamente estaría quedando afuera de todo.

Los dos partidos siguientes adquieren un valor particular, aunque los objetivos deportivos disponibles se redujeron considerablemente. El próximo fin de semana recibirá a Independiente en el clásico de Avellaneda y, dentro de 15 días, visitará a River.

Ambos encuentros representan oportunidades para modificar parcialmente la imagen de una temporada que viene siendo negativa. Sin embargo, la derrota frente a Belgrano dejó en evidencia la dificultad de Racing para sostener una recuperación y volver a meterse en la discusión por los principales objetivos del campeonato.

Estudiantes de Río Cuarto descendió y Aldosivi quedó al borde

La pelea por la permanencia también tuvo novedades decisivas durante el fin de semana. Estudiantes de Río Cuarto perdió frente a River el sábado y quedó condenado al descenso de manera definitiva. El León del Imperio perdió la categoría por el sistema de promedios. Además, ocupa el último puesto de la Tabla Anual, una doble dificultad que terminó de sellar su situación en el campeonato.

En este escenario, Aldosivi aparece como el equipo que actualmente está perdiendo la categoría y que busca una reacción para evitar el mismo desenlace. El Tiburón cayó por 3 a 1 frente a Sarmiento de Junín y permanece con 16 puntos en la clasificación general.

Con 12 puntos todavía en juego, Aldosivi quedó a seis unidades de Deportivo Riestra, que suma 22 y es el único equipo al que puede alcanzar en la recta final del torneo.

La derrota frente a Sarmiento redujo el margen de maniobra del conjunto marplatense. La posibilidad de mantenerse en Primera dependerá de lo que consiga sumar en las cuatro fechas restantes y de los resultados de Riestra, en una lucha que ya tiene a Estudiantes de Río Cuarto como primer descendido confirmado.

Los principales números de la definición

La situación de los equipos refleja una competencia abierta en la parte alta y una lucha por la permanencia que empieza a resolverse.

Liderazgo de la Tabla Anual: Independiente Rivadavia, 52 puntos; Vélez puede alcanzarlo y superarlo en diferencia de gol si gana este lunes.

Principales perseguidores: Boca y Argentinos Juniors, con 51 puntos; Rosario Central, con 50.

Otros equipos en la pelea: Belgrano, 48; Instituto, 47; Estudiantes, River y Gimnasia y Esgrima La Plata, 45.

Boca: 21 puntos en la zona A y 51 en la Tabla Anual.

River: 45 puntos en la general, con un partido pendiente frente a Sarmiento y la posibilidad de llegar a 48.

San Lorenzo: 36 puntos en la general y 14 en la zona A.

Racing: 32 puntos en la Tabla Anual y 11 en la zona B.

Descenso confirmado: Estudiantes de Río Cuarto, por los promedios.

Equipo comprometido con la pérdida de categoría: Aldosivi, con 16 puntos, a seis de Deportivo Riestra, que suma 22.

Cuatro fechas para definirlo todo

La decimosegunda fecha, que concluirá este lunes, dejó un escenario cargado de incertidumbre. La Tabla Anual concentra a diez equipos separados por siete puntos, mientras la pelea por los playoffs mantiene a varios clubes con posibilidades de clasificación y otros empiezan a quedarse sin margen.

Independiente Rivadavia conserva la cima, pero la posibilidad de que Vélez lo supere y la presión de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central anticipan una disputa intensa. River, con un partido pendiente, todavía puede mejorar su posición y acercarse al Xeneize en la carrera por la Libertadores.

En otros sectores de la tabla, San Lorenzo busca sostener su esperanza de ingresar a los playoffs, Racing intenta cerrar de la mejor manera una campaña complicada y Aldosivi afronta una recta final determinante para su permanencia.

Con cuatro jornadas por disputarse, cada resultado puede alterar el panorama. La lucha por el liderazgo, las copas internacionales, los playoffs y el descenso tendrá un desenlace ajustado, en un campeonato donde todavía quedan objetivos importantes por resolver y donde la diferencia entre cumplir las metas y quedarse afuera puede definirse en apenas unos puntos.