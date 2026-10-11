Se realizó la 5.ª edición del Desafío Los Dos Lagos entre Los Altos y Paclín

Se llevó a cabo el 5° Desafío Los Dos Lagos, una nueva edición de esta propuesta de mountain bike que tuvo como escenario los paisajes naturales del Dique Sumampa, en Paclín, y el Dique La Cañada, en Alijilán, consolidándose como una jornada que reunió deporte, aventura y contacto con la naturaleza.

El recorrido tuvo como punto de partida La Viña, en el departamento Paclín, continuó por el Dique Sumampa y atravesó distintos sectores, pasando por Quimilpa, Los Altos y Manantiales, para seguir hacia el Dique La Cañada, en la localidad de Alijilán, donde finalizó el recorrido en la Hostería Municipal de Alijilán.

La jornada estuvo marcada por las condiciones climáticas, con lluvias que aportaron un condimento especial a este gran desafío de mountain bike, sumando emoción, adrenalina y un desafío extra para los ciclistas, que pusieron a prueba sus habilidades y resistencia a lo largo del recorrido.

La propuesta permitió a los participantes disfrutar de los paisajes, caminos y atractivos naturales que caracterizan a esta región, conectando distintos puntos de Los Altos y Paclín a través del deporte y la actividad al aire libre.

Desde Los Altos Municipio, encabezado por el intendente Raúl Barot, se acompañó el desarrollo de esta iniciativa a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, promoviendo una actividad que no solo impulsa la práctica deportiva, sino que también contribuye a poner en valor los espacios naturales y el potencial turístico de la región.

En este sentido, Barot destacó el acompañamiento a las distintas disciplinas deportivas y señaló que este tipo de eventos, además de promover el deporte, "contribuyen al desarrollo turístico de nuestra región".

De esta manera, el Desafío Los Dos Lagos volvió a convertirse en un punto de encuentro para el deporte y la recreación, poniendo en valor los paisajes de Sumampa, Quimilpa, Manantiales, Los Altos y La Cañada, en Alijilán, fortaleciendo una propuesta que vincula actividad física, naturaleza y turismo.