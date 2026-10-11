Boca busca cuidar a sus jugadores antes de la semifinal ante Vasco da Gama

Boca Juniors continúa con su preparación para la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, en medio de la preocupación por la lesión de Leandro Paredes. A dos días del encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dispuso una práctica de intensidad moderada para preservar el estado físico del plantel.

Este domingo, los futbolistas combinaron ejercicios en el gimnasio con trabajos con pelota en espacios reducidos. La intención del cuerpo técnico es llegar al compromiso decisivo con la mayor cantidad posible de jugadores en condiciones físicas adecuadas.

Paredes y Tomás Belmonte, ambos descartados por lesión, observaron el entrenamiento desde un costado del campo de juego.

Los posibles reemplazantes de Leandro Paredes

La principal incógnita para Arruabarrena pasa por definir quién ocupará el lugar de Paredes en el mediocampo. Entre las alternativas aparecen Carlos Palacios y Williams Alarcón, dos futbolistas con características diferentes.

Palacios tuvo menor continuidad durante el año debido a la recuperación de una lesión en la rodilla y a su puesta a punto física. Sin embargo, en las últimas semanas sumó minutos y fue titular en el empate 2-2 ante Instituto en Córdoba.

Alarcón, por su parte, se consolidó como una alternativa para la contención tras la baja previa de Belmonte. Sus características, con mayor énfasis en la recuperación y la marca, lo posicionan como otra opción para reorganizar el mediocampo.

La decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico en los entrenamientos previos al encuentro.

Cuándo juega Boca ante Vasco da Gama: fechas, horarios y TV

La serie de semifinales de la Copa Sudamericana comenzará en Buenos Aires y se definirá una semana después en Brasil. Según el cronograma informado en el material de origen, ambos encuentros se disputarán a las 21:30 y serán televisados por ESPN y DSports.

Partido de ida: martes 13 de octubre, a las 21:30, en La Bombonera.

Partido de vuelta: martes 20 de octubre, a las 21:30, en Río de Janeiro, con estadio a confirmar.

Boca ultima así su preparación para una serie determinante, con la necesidad de resolver la ausencia de Paredes y encontrar el equilibrio entre la exigencia competitiva y el cuidado físico de sus jugadores.

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