San Lorenzo le ganó a Riestra, consiguió su primer triunfo y tomó aire

San Lorenzo encontró ante Riestra el triunfo que necesitaba para tomar aire en un momento complicado de su recorrido futbolístico. Después de la contundente derrota por 0-3 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua afrontó un encuentro en el que sumar de a tres era una necesidad tanto por los resultados como por el estado anímico del plantel.

La frase del entrenador en la previa no fue una declaración más. El Gallego sabía que el equipo debía responder dentro de la cancha y que una nueva frustración podía profundizar el malestar que ya se había manifestado entre los hinchas. Por eso, decidió modificar la formación inicial y, durante los 90 minutos, volvió a mover las piezas en busca de soluciones ofensivas.

El resultado terminó dándole la razón. Aunque San Lorenzo estuvo lejos de ofrecer una actuación brillante, encontró en las decisiones de su entrenador y en el aporte de futbolistas que no venían teniendo continuidad las herramientas para destrabar un partido que se había presentado complicado.

La victoria ante Riestra representó así mucho más que tres puntos. Para un club que venía acumulando tropiezos futbolísticos y que había tenido cuatro entrenadores al frente del plantel en lo que iba del semestre, ganar era una condición indispensable para empezar a recuperar tranquilidad.

Un comienzo con la pelota, pero sin profundidad

Durante los primeros 30 minutos, San Lorenzo manejó la posesión, aunque esa superioridad no se tradujo en situaciones claras frente al arco defendido por Ignacio Arce. El conjunto azulgrana tenía la iniciativa, pero le costaba encontrar los caminos para lastimar a un rival que tampoco mostraba demasiadas ideas para construir juego.

El malestar de los hinchas ya se había hecho sentir desde el recibimiento al equipo. Los simpatizantes llegaron con un mensaje claro y reclamaron una reacción, con referencias a los Camboyanos y los Matadores, en una muestra de la exigencia que rodeaba al encuentro.

En ese contexto, las primeras aproximaciones del Ciclón resultaron insuficientes para cambiar el clima. Apenas un remate de media distancia de Facundo Gulli, que se fue por encima del travesaño, apareció como un intento concreto de inquietar a Arce durante ese tramo inicial.

Del otro lado, Riestra tuvo una actuación muy pobre en términos futbolísticos. Más preocupado por disputar cada pelota con intensidad que por construir ataques elaborados, el equipo visitante mostró dificultades para manejar la posesión y generar juego asociado.

Sin embargo, la falta de claridad de Riestra no significó que San Lorenzo estuviera a salvo. Dos errores del equipo de Insua le permitieron al rival disponer de oportunidades concretas para abrir el marcador.

Riestra tuvo dos oportunidades para golpear

La primera ocasión clara llegó cuando Alexander Díaz quedó mano a mano con José Devecchi después de una mala salida de Córdoba. El delantero tuvo la posibilidad de definir ante el arquero azulgrana, pero su remate salió sin fuerza y no consiguió complicar al guardameta.

La segunda situación resultó todavía más peligrosa. Casi de manera fortuita, la pelota terminó en los pies de Milton Céliz, ubicado en el borde del área chica. En esa acción, Devecchi respondió con reflejos y logró despejar con las piernas, evitando que Riestra aprovechara una oportunidad inmejorable.

Esas dos jugadas dejaron en evidencia que San Lorenzo todavía tenía problemas para controlar las acciones incluso cuando el rival no conseguía imponer condiciones con la pelota. El equipo local dominaba territorialmente por momentos, pero sus errores defensivos le permitían a Riestra encontrar espacios para generar peligro.

La falta de eficacia del visitante y las intervenciones de Devecchi evitaron que el partido tomara un rumbo desfavorable para el Ciclón. De todos modos, el empate parcial no conformaba a nadie y el equipo necesitaba mejorar si pretendía quedarse con la victoria.

El aporte de Facundo Farías

San Lorenzo logró afirmarse durante el tramo final de la primera parte, principalmente a partir de la participación de Facundo Farías. El enganche, exjugador de Estudiantes, comenzó a encontrar espacios, tomó mayor protagonismo y mostró una calidad técnica que sobresalió dentro de un desarrollo con pocas situaciones claras.

De sus pies nació la mejor oportunidad del conjunto azulgrana en los primeros 45 minutos. Después de una gran acción individual, Farías filtró un pase de gran precisión para Auzmendi, quien definió cruzado con intención de gol.

Sin embargo, Ignacio Arce respondió con una atajada determinante y mantuvo el cero en su arco. La acción sintetizó las dificultades que había tenido San Lorenzo para traducir su posesión en situaciones concretas, pero también dejó una señal alentadora: cuando el equipo consiguió conectar sus mejores piezas ofensivas, estuvo cerca de romper la igualdad.

Además de la intervención de Farías, el tándem conformado por Alassia y Gulli había dejado buenas sensaciones en la mitad de la cancha. Por la banda, Teo Rodríguez Pagano también se mostró más incisivo que Mathías De Ritis en los partidos anteriores.

Pese a esas señales positivas, el empate no alcanzaba. Insua entendió que debía intervenir para darle mayor peso al ataque y decidió aprovechar el entretiempo para modificar el funcionamiento del equipo.

Insua movió el banco y encontró las respuestas

El entrenador realizó una primera modificación al comienzo del complemento: mandó a la cancha a Agustín Ladstatter y reorganizó el mediocampo con Tripichio en la posición de doble cinco. La intención era darle otra dinámica al equipo y mejorar su capacidad para avanzar con mayor profundidad.

Un rato después, Insua volvió a intervenir en la formación con una decisión orientada directamente a la ofensiva. Gustavo Del Prete ingresó en lugar de Alexis Cuello, en un nuevo intento por encontrar variantes que permitieran quebrar la resistencia de Riestra. Las modificaciones empezaron a reflejarse en el desarrollo del partido. San Lorenzo ya era dueño de la pelota y comenzó a tener más presencia en ataque, con mayor cantidad de jugadores involucrados en las acciones ofensivas.

Incluso llegó a convertir por intermedio del colombiano Danilo Arboleda, pero el tanto fue correctamente anulado por posición adelantada.

Aunque el equipo seguía sin desplegar un fútbol vistoso y cometía errores, la imagen era distinta de la que había dejado en Florencio Varela. Frente a Defensa y Justicia, el Ciclón había mostrado una versión apática que despertó la bronca de los hinchas. Contra Riestra, en cambio, se observaba una mayor iniciativa y una búsqueda más insistente del gol.

Las apuestas de Insua empezaban a adquirir sentido. Tanto Ladstatter como Del Prete habían ingresado desde el banco con la misión de aportar soluciones, y terminarían teniendo una participación decisiva en la jugada que definió el encuentro.

Rodríguez Pagano convirtió el gol

El tanto de la victoria nació de una combinación entre los futbolistas que Insua había elegido para modificar el partido y uno de los jugadores que había logrado ganarse un lugar en la formación.

Del Prete inició la acción con una salida rápida desde campo propio y tocó la pelota para Ladstatter, otro de los ingresados en el segundo tiempo. El juvenil jugó en largo para Auzmendi, quien controló y descargó hacia Rodríguez Pagano. El atacante recibió, encaró y definió con un zurdo fuerte y rasante que terminó en el fondo de la red. Así llegó el gol que San Lorenzo había buscado durante buena parte del encuentro y que le permitió encaminarse hacia una victoria fundamental.

La jugada reunió precisamente lo que el equipo había necesitado: velocidad para avanzar, precisión en los pases y decisión para resolver cerca del arco rival. También confirmó la importancia de los cambios de Insua, ya que Del Prete y Ladstatter participaron directamente en la construcción de la acción que terminó con la definición de Rodríguez Pagano.

El futbolista que había conseguido meterse en el once inicial terminó convirtiéndose en el autor del tanto decisivo. Su aparición coronó una actuación en la que San Lorenzo necesitó insistir, modificar su estructura y encontrar respuestas desde el banco para superar a un rival que, pese a sus limitaciones, había logrado mantener el partido abierto.

Un cierre sufrido y tres puntos que valen mucho

Después del gol, San Lorenzo tuvo que afrontar un final cargado de tensión. En lugar de sostener la iniciativa y buscar mayor control a través de la pelota, el equipo comenzó a retrasarse de manera progresiva para defender la ventaja.

Ese repliegue terminó generando sufrimiento innecesario. El Ciclón se metió atrás para cuidar una diferencia que necesitaba mucho y quedó expuesto a la incertidumbre de los últimos minutos.

La victoria, sin embargo, resistió hasta el final. El resultado permitió cerrar una jornada importante para el equipo y, especialmente, para Insua, que necesitaba conseguir su primer triunfo y recuperar parte de la confianza perdida después de la caída ante Defensa y Justicia.

El entrenador había insistido en la previa con una idea concreta: no había otra alternativa que sumar de a tres. Para un club que atravesaba dificultades deportivas y que ya había tenido cuatro técnicos al frente del plantel durante el semestre, las buenas intenciones no eran suficientes.

San Lorenzo no brilló ante Riestra, pero encontró soluciones, aprovechó las modificaciones y convirtió cuando tuvo la oportunidad. El gol de Rodríguez Pagano le permitió alcanzar un triunfo que se había vuelto impostergable.

El Ciclón respiró. Y también lo hizo Insua, que apostó por futbolistas que no venían jugando, modificó el equipo durante el encuentro y terminó encontrando en esas decisiones el camino hacia los tres puntos que tanto necesitaba.