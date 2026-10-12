Talleres empató con Independiente y sigue lejos de los playoffs

Talleres de Córdoba no logró recuperarse de la derrota en el clásico y empató sin goles frente a Independiente, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la fase de grupos de la Liga Profesional. El partido se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y terminó con polémica por un tanto anulado al conjunto visitante.

Con este resultado, Talleres permanece en el decimoquinto lugar de la zona A, con apenas nueve unidades, y se complica en la pelea por acceder a los playoffs. En la próxima fecha, el equipo cordobés visitará a Boca.

Independiente, en tanto, se ubica quinto con 18 puntos y tendrá como próximo compromiso el clásico de Avellaneda frente a Racing.

Un partido con pocas situaciones claras

El encuentro tuvo un comienzo discreto y la primera aproximación llegó a los 23 minutos, cuando Independiente construyó una jugada por la derecha que terminó con un centro de Matías Abaldo al segundo palo. El arquero Ezequiel Unsain intervino para cortar el envío.

A los 30 minutos, Luciano Cabral protagonizó el primer remate al arco del partido con una media vuelta débil que Unsain controló sin dificultades. Un minuto después, Santiago Montiel habilitó por la izquierda a Nahuel Banegas, quien probó con un disparo elevado y desviado en su debut como titular en el Rojo.

En el complemento, Independiente volvió a acercarse a los 11 minutos. Una pelota profunda por la derecha dejó a Ezequiel Ávila en posición de remate, pero su disparo bajo al primer palo fue contenido por el arquero de Talleres.

Dos minutos más tarde, Cabral recibió en la puerta del área, se acomodó y sacó un derechazo hacia el palo más lejano que pasó cerca.

El delantero Iván Morales ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo y tuvo su primera oportunidad poco después. Tras un centro de Banegas, conectó de cabeza para buscar el segundo palo, aunque la pelota se fue apenas desviada.

A los 31 minutos, Montiel encaró por la banda derecha, enganchó hacia la izquierda y sacó un remate alto al segundo palo que pasó cerca del ángulo derecho de Unsain.

La polémica del final

Cuando el partido llegaba a su cierre, Independiente consiguió convertir a través de Banegas, quien conectó una volea a los 43 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el árbitro invalidó el tanto por una posición adelantada previa de Montiel.

De esta manera, ambos equipos repartieron puntos en Córdoba, en un resultado que dejó a Talleres comprometido en la parte baja de su zona y a Independiente dentro de los puestos de clasificación.

Las estadísticas del partido

Resultado: Talleres 0-0 Independiente.

Posesión: Talleres 55% e Independiente 45%.

Tiros al arco: Talleres 10 e Independiente 13.

Faltas cometidas: Talleres 14 e Independiente 6.

Pases correctos: Talleres 398 e Independiente 283.

Pases incorrectos: Talleres 72 e Independiente 57.

Recuperaciones: Talleres 0 e Independiente 27.

Tarjetas amarillas: Talleres 0 e Independiente 2.

Tarjetas rojas: ninguno recibió expulsiones.

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