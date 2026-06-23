Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J

La madrugada del martes 23 de junio dejó una consecuencia determinante para el Grupo J del Mundial 2026. En el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Argelia derrotó por 2 a 1 a Jordania y, además de mantener vivas sus posibilidades de clasificación, confirmó matemáticamente a Argentina como líder de la zona.

El encuentro enfrentó a dos selecciones que llegaban con necesidades urgentes. Por un lado, Argelia buscaba recuperarse tras la derrota sufrida en su debut frente a la Albiceleste. Por el otro, Jordania intentaba sumar sus primeros puntos en su histórica participación en una Copa del Mundo.

El desarrollo del partido mostró un escenario cambiante, con un conjunto jordano que sorprendió en la primera mitad y un equipo africano que reaccionó a tiempo para revertir el resultado y quedarse con tres puntos fundamentales.

Jordania golpeó primero y alimentó la sorpresa

El partido comenzó con una noticia inesperada para el Grupo J. Jordania logró adelantarse en el marcador a los 36 minutos gracias a una acción colectiva que terminó con la definición de Nizar Al-Rashdan. El futbolista jordano aprovechó la oportunidad y venció al arquero argelino Luca Zidane, estableciendo el 1 a 0 parcial que modificaba momentáneamente el panorama de la zona.

La ventaja permitió al conjunto asiático marcharse al descanso con una importante diferencia y dejó a Argelia frente a un escenario complejo. Una derrota hubiera significado quedar al borde de la eliminación y comprometer seriamente sus aspiraciones de continuar en el certamen.

Durante gran parte del primer tiempo, el resultado favoreció a Jordania y abrió la posibilidad de un desenlace inesperado para uno de los grupos que tiene a Argentina como protagonista principal.

La reacción argelina llegó en el complemento

La respuesta del equipo dirigido por Vladimir Petkovic apareció durante la segunda mitad. Los cambios realizados por el entrenador resultaron decisivos para modificar el desarrollo del encuentro y darle un nuevo impulso a su selección.

Uno de los protagonistas de la remontada fue Nadhir Benbouali. El futbolista, que ingresó al comienzo del complemento, logró igualar el marcador a los 69 minutos. La acción se originó tras un tiro de esquina. Benbouali se elevó dentro del área y conectó un cabezazo que superó al arquero jordano Yazeed Abulaila, estableciendo el empate que devolvía la esperanza al conjunto africano.

Con el impulso anímico generado por la igualdad, Argelia continuó buscando la victoria y encontró la recompensa a los 82 minutos.

Fue entonces cuando Amine Gouiri apareció para convertir el gol que selló el 2 a 1 definitivo y completó la remontada. La conquista terminó por inclinar el partido en favor de los africanos y les permitió sumar su primera victoria en el torneo.

Argentina, líder matemático del Grupo J

Más allá de la importancia del triunfo para Argelia, el resultado tuvo una consecuencia inmediata para la Selección argentina. Con la victoria africana, la Albiceleste aseguró matemáticamente el primer puesto del Grupo J, independientemente de lo que ocurra en la última fecha.

El equipo argentino acumula actualmente seis puntos y una diferencia de gol de +5, producto de dos triunfos consecutivos. Los resultados obtenidos hasta el momento fueron:

Victoria 3 a 0 frente a Argelia.

Victoria 2 a 0 frente a Austria.

La segunda de esas victorias tuvo además un ingrediente especial. El 22 de junio, Lionel Messi marcó los dos goles del triunfo sobre Austria y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Gracias a esos resultados y a la derrota de Jordania, Argentina ya no depende de ningún otro marcador para concluir la fase de grupos en la primera posición.

Así quedó la tabla de posiciones

Tras el encuentro disputado en Santa Clara, la clasificación del Grupo J quedó conformada de la siguiente manera:

Argentina: 6 puntos.

6 puntos. Austria: 3 puntos.

3 puntos. Argelia: 3 puntos.

3 puntos. Jordania: 0 puntos.

La diferencia de gol favorable de Argentina le permite mantenerse en la cima de manera inalcanzable para sus perseguidores. Mientras tanto, la lucha por el segundo boleto a los octavos de final permanece completamente abierta entre Austria y Argelia.

Una última fecha con objetivos diferentes

La tercera y última jornada del Grupo J se disputará el próximo 27 de junio y servirá para definir el segundo clasificado de la zona. Los partidos programados son los siguientes:

Argentina vs Jordania en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Argelia vs Austria, encuentro en el que ambos seleccionados buscarán quedarse con el segundo puesto del grupo.

Para Argentina, el desafío consistirá en cerrar la fase inicial manteniendo el rendimiento que le permitió alcanzar el liderazgo de manera anticipada.

En cambio, Argelia y Austria afrontarán un duelo decisivo, ya que el ganador tendrá la posibilidad de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria africana sobre Jordania no solo cambió el panorama de la clasificación, sino que también confirmó que la Selección argentina finalizará la fase de grupos como líder del Grupo J. Con el primer objetivo cumplido y la clasificación encaminada desde la cima de la zona, la Albiceleste llegará a la última fecha con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar, mientras sus rivales directos definirán quién la acompañará en la siguiente instancia de la Copa del Mundo.