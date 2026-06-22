"Estamos presenciando la historia": el Récord Guinness homologó cuatro nuevas marcas de Messi

La victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026 no solo significó la clasificación a los 16avos de final y el liderazgo del Grupo J. El encuentro también quedó marcado por un hecho que redefine la historia del fútbol: Lionel Messi fue reconocido con cuatro Récords Guinness, una cifra que sintetiza su dominio estadístico en la Copa del Mundo.

A los 39 años —edad que cumplirá el miércoles— el capitán de la Albiceleste volvió a ser decisivo con dos goles, pero el impacto de su actuación se mide, sobre todo, en los registros históricos que alcanzó y consolidó durante el partido.

Máximo goleador de la historia del Mundial: la cima absoluta

El dato más contundente de la jornada es que Messi llegó a los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del torneo.

El recorrido hacia este récord tuvo un punto de quiebre en la misma competencia. El delantero había iniciado la fecha con 16 goles, tras un triplete ante Argelia, resultado que lo había dejado igualado en la marca histórica de Miroslav Klose. Sin embargo, el doblete frente a Austria lo separó definitivamente en la tabla y lo colocó en la cima en solitario.

El segundo gol ante Austria, convertido tras un rechazo en el tramo final del encuentro, fue el que selló el récord definitivo y le permitió alcanzar la cifra histórica de 18 tantos.

Un récord que trasciende el fútbol masculino: goleador absoluto del Mundial

El impacto de Messi no se limita al fútbol masculino. Con sus 18 goles, también superó a la brasileña Marta, quien acumulaba 17 tantos en la Copa del Mundo femenina.

Este hito lo posiciona como el máximo goleador absoluto de la competición en cualquier categoría, según lo citado por Guinness World Records. Se trata de un reconocimiento que unifica ambas ramas del torneo y lo coloca en una dimensión estadística sin precedentes dentro de la historia de los Mundiales.

Más allá de los goles: presencia, continuidad y dominio

El segundo gran reconocimiento Guinness que acompaña a Messi es el de su permanencia en el torneo. Con su participación ante Austria alcanzó los 28 partidos disputados en la historia de los Mundiales, cifra que lo consagra como el jugador con más encuentros jugados en la competencia.

Este registro no es menor: abarca seis ediciones consecutivas del torneo —Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026— y refleja una longevidad competitiva poco frecuente en la élite del fútbol mundial.

La huella en los minutos jugados: una resistencia histórica

El tercer Récord Guinness destacado en su actuación ante Austria está relacionado con la acumulación de tiempo en cancha. Messi alcanzó los 2.489 minutos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el jugador con mayor cantidad de minutos en la historia del torneo.

Este registro habla de continuidad, regularidad y protagonismo sostenido a lo largo de casi dos décadas de competencia mundialista, desde su debut hasta su participación en la edición 2026.

El récord de victorias: el sello de una era ganadora

El cuarto y último Récord Guinness confirmado es el de mayor cantidad de triunfos en la historia del Mundial, con un total de 18 victorias.

Este número se construye a lo largo de su recorrido con la selección argentina en múltiples ediciones del torneo, reflejando no solo su presencia constante, sino también su incidencia directa en los resultados de su equipo a lo largo del tiempo.

Un legado estadístico que redefine los Mundiales

Con estos cuatro Récords Guinness —máximo goleador histórico (18), máximo goleador absoluto del torneo, jugador con más partidos disputados (28), mayor cantidad de minutos jugados (2.489) y mayor número de victorias (18)— Lionel Messi consolida una huella estadística sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

Su doblete ante Austria no solo aseguró la clasificación de Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 y el liderazgo del Grupo J. También profundizó un legado que ya no se mide únicamente en títulos o actuaciones, sino en una acumulación de récords que redefinen lo que significa dominar una competencia a nivel global.