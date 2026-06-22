Con doblete de Haaland, Noruega venció a Senegal y clasificó a la siguiente ronda

Noruega se impuso 3-2 ante Senegal y selló la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 en un partido de ida y vuelta, definido por la eficacia en los momentos clave y por un cierre con suspenso hasta el 90+9′.

El equipo noruego se fue al descanso con ventaja tras un primer tiempo intenso y con situaciones para ambos. El 1-0 llegó en el minuto 42, cuando Marcus Pedersen definió de derecha desde el centro del área y puso en ventaja a Noruega. Senegal respondió con remates desde media distancia y aproximaciones con Idrissa Gana Gueye y Nicolas Jackson, pero el arquero noruego y la defensa lograron sostener el resultado.

La segunda parte cambió de ritmo desde el inicio. A los 47′, Erling Haaland amplió con un remate de zurda desde el centro del área "colocando el balón en la escuadra derecha", tras una asistencia de Martin Ødegaard en un contraataque. La reacción de Senegal fue inmediata: a los 52′, Ismaïla Sarr descontó con un derechazo desde el centro del área para el 2-1. Sin embargo, un minuto después, Haaland volvió a aparecer para el 3-1 con un remate de derecha, también desde el centro del área.

Con el marcador en contra, Senegal intentó sostenerse en partido con cambios obligados y empuje ofensivo. A los 59′, el juego se detuvo por la lesión de Édouard Mendy, y a los 63′ se produjo un doble cambio: ingresaron Pathé Ciss por Lamine Camara y Mory Diaw reemplazó a Mendy. Noruega también movió el banco: a los 72′ entró Andreas Schjelderup por Antonio Nusa, y a los 84′ se dio otro doble cambio con Oscar Bobb por Alexander Sørloth y Leo Østigård por Torbjørn Heggem, este último por lesión.

El tramo final dejó una última sacudida. A los 90+3′, Ismaïla Sarr anotó el 3-2 con un remate de derecha desde el centro del área y reabrió el partido en tiempo de descuento. Senegal buscó el empate con empuje y pelotas paradas: tuvo un remate a puerta de Pape Matar Sarr (90+2′) y terminó presionando con tiros de esquina, incluido uno en el 90+9′.

Noruega defendió la ventaja en los minutos finales, en un cierre marcado por infracciones y jugadas detenidas: hubo faltas sobre Ismaïla Sarr y Mory Diaw, además de un tiro de esquina para Noruega en el 90′. El pitazo final confirmó el 3-2 y la clasificación noruega.