Julián Álvarez pidió ser transferido y los hinchas del Atlético de Madrid estallaron

El delantero argentino Julián Álvarez sacudió a todo el mundo del fútbol luego de poner en duda su continuidad en el Atlético de Madrid, en medio de los rumores que lo vinculan con un posible egreso al Barcelona o al Real Madrid.

El atacante surgido en River brindó declaraciones televisivas, luego del triunfo de la Albiceleste por 2-0 ante Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, en las que exigió ser "transferido".

"La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar", comenzó el campeón del mundo al ser cuestionado por el interés del Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona y Real Madrid.

Ante esto, Álvarez no dudó: "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", dejando en evidencia que buscará una salida del elenco colchonero de cara al próximo mercado de pases europeo.

No obstante, desde Atlético de Madrid se mostraron muy contundentes frente a las ofertas del elenco catalán (100 millones de euros) y del cuadro merengue (150 millones de euros). La respuesta del presidente del "Aleti" fue "Julián no está en venta".

De esta manera, la postura del combinado rojiblanco expone que el delantero argentino únicamente saldría del club por su cláusula de rescisión, valuada en 500 millones de euros, monto que ningún equipo estaría dispuesto a pagar para hacerse con sus servicios.

No obstante, habrá que esperar para saber si ante estas explosivas declaraciones de Álvarez ante la prensa, Atlético de Madrid se siente presionado a desprenderse de uno de sus mejores futbolistas o si ratifica su postura y lo mantiene bajo las ordenes del entrenador Diego Simeone.

Por lo pronto, Argentina se medirá ante Jordania, con la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo ya asegurada, el próximo sábado desde las 23:00 (hora argentina) para conocer si accede a dicha instancia como primera de grupo.

Actualmente, el elenco comandado por Lionel Scaloni mantiene puntaje perfecto -dos victorias en dos encuentros y sin recibir goles- gracias a la presencia de Lionel Messi, quien anotó los cinco tantos de la "Albiceleste" en el certamen hasta el momento. El rival del seleccionado nacional saldrá de la zona que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La respuesta del Atlético de Madrid

Luego de los dichos del delantero, la cuenta oficial de Atlético de Madrid compartió una imagen en redes sociales que avivó aún más la polémica que atraviesan el argentino y el club.

El Atleti posteó: "Gran victoria para nuestros argentinos. Feliz por tus 60 partidos con Argentina, Moli". Sin embargo, la particularidad estuvo en que las imágenes que acompañan a la publicación tienen de protagonistas a Nahuel Molina y a Thiago Almada, pero no incluyen al propio Julián Álvarez.

Hinchas del Atlético de Madrid reaccionaron a las declaraciones de Julián Álvarez

Tras la bomba del delantero Julián Álvarez en la que señaló que le gustaría ser transferido del Atlético de Madrid para "cumplir su sueño", comenzaron a circular videos en redes sociales de hinchas colchoneros expresando su descontento con la situación.

Uno de ellos, que rápidamente se volvió viral, es el de un simpatizante que decidió prender fuego la camiseta del futbolista argentino con el número 19 en la espalda mientras cantaba: "Julián Álvarez hijo de pu**".

Álvarez se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los hinchas del plantel rojiblanco por su entrega y goles, pero estas declaraciones parecerían haber generado un punto de quiebre en la relación con los mismos.