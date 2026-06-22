Francia goleó a Irak y se clasificó a los dieciseisavos de final

Kylian Mbappé anotó dos veces y Ousmane Dembélé cerró la cuenta para que Francia aplastara a Irak por 3-0 este lunes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo europeo confirmó su clasificación a los 16avos de final. El partido quedó marcado además por una suspensión de más de dos horas a causa de una tormenta eléctrica que obligó a detener el juego al término del primer tiempo.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador a los 13 minutos con un potente remate de zurda desde fuera del área, en una acción en la que Michael Olise le habilitó el espacio para disparar. Fue el primero de sus cuatro goles en el torneo y lo hizo en un partido especial: su encuentro número 100 con la camiseta francesa. Con ese tanto, Mbappé alcanzó los 15 goles en Copas del Mundo a lo largo de su carrera.

Al inicio del segundo tiempo, un error insólito entre el arquero y un defensor de Irak le entregó el balón a Dembélé, quien asistió a Mbappé para el 2-0. El gol llegó a los 8 minutos de la etapa complementaria y selló prácticamente la clasificación gala. Diez minutos después, Dembélé recibió un pase de Olise dentro del área y definió para el 3-0 definitivo.

El encuentro tuvo un capítulo inédito en la historia del torneo: a instancias del protocolo de seguridad de la FIFA, el partido fue suspendido al final del primer tiempo ante la detección de actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros del estadio. La norma establece que deben transcurrir 15 minutos consecutivos sin rayos para que los jugadores puedan regresar al campo. La espera se extendió por más de dos horas, con el reinicio del segundo tiempo postergado en varias oportunidades.

Con el triunfo, Didier Deschamps confirma a su equipo como el más sólido del grupo junto a Noruega, ambos con 6 puntos tras dos fechas. Irak, por su parte, se ubica último en la tabla sin unidades, luego de haber caído también 4-1 ante los noruegos en su debut. El árbitro del encuentro fue el canadiense Drew Fischer.

El cuadro de Graham Arnold buscará su primera victoria del torneo el 26 de junio ante Senegal en Toronto, mientras que Francia cerrará la fase de grupos ese mismo día frente a Noruega en Boston, con la clasificación ya en el bolsillo.