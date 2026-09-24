Argentina afronta una jornada decisiva en los Suramericanos con más chances de medalla

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 ingresan en su tramo final con una jornada de intensa actividad para la delegación argentina. Este jueves 24 de septiembre, los representantes nacionales tendrán presencia en una gran cantidad de disciplinas y varias de las competencias previstas estarán directamente vinculadas con la disputa por medallas.

El cronograma comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la noche, con pruebas distribuidas entre las tres sedes del evento: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Entre las disciplinas que concentrarán la atención aparecen el canotaje, el atletismo, el tiro con arco, el tenis, el tenis de mesa, el taekwondo, el racquetball, la pelota vasca, el squash, el surf, el bádminton, el salto ecuestre y el pádel, entre otras. A esto se sumará una extensa agenda de deportes colectivos, con enfrentamientos de Argentina ante distintos seleccionados de la región.

El canotaje abre la jornada con varias definiciones

Uno de los principales focos de la mañana estará puesto en el canotaje, disciplina que tendrá varias competencias por medallas desde las primeras horas.

A las 9, Brenda Rojas y Magdalena Garro competirán en el K2 500 metros femenino, mientras que a las 9.10 será el turno del K2 500 metros masculino, con Agustín Vernice y Gonzalo Carreras. La actividad continuará con el C1 500 metros femenino, a las 9.20, donde participará Sabrina Zuccoli, y diez minutos después llegará el turno del C1 500 metros masculino, con Aramis Sánchez.

Las pruebas de canotaje tendrán además dos definiciones mixtas. A las 11.30, Brenda Rojas y Agustín Vernice competirán en el K2 500 metros mixto, mientras que a las 11.40 Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo participarán en el C2 500 metros mixto.

La cantidad de pruebas y representantes convierte al canotaje en uno de los principales escenarios de la jornada para ampliar la cosecha argentina.

Atletismo: múltiples oportunidades a lo largo del día

El atletismo también tendrá una agenda extensa, con competencias desde la mañana y nuevas definiciones durante la tarde. Desde las 9 se desarrollará el heptatlón, con la participación de Mariam Buenanueva en 100 metros con vallas, salto en alto, lanzamiento de bala y 200 metros.

A las 9 habrá además lanzamiento de jabalina, con Julieta Salguero, quien competirá por medallas. En los 800 metros masculinos, a las 9.20, estará Franco Peidon, también con aspiraciones de podio. A las 9.40 será el turno de los 800 metros femeninos, con Victoria Olives y Martina Escudero, quienes competirán por medallas.

A las 9.45, Martín Saavedra participará en salto en largo masculino, mientras que a las 10 llegará una nueva oportunidad en pista con los 5000 metros masculinos, donde competirá Matías Reynaga por medallas. La jornada atlética continuará a las 10.30 con los 5000 metros femeninos, prueba en la que Micaela Levaggi y Ángeles Gómez irán por el podio.

Durante la tarde se concentrarán otras definiciones importantes. A las 18.10, Julián Pereyra y Bruno De Genaro competirán en los 400 metros con vallas masculinos por medallas. A las 18.14 será el turno del salto con garrocha femenino, con Carolina Scarponi, también en busca del podio.

A las 18.50, Juan Ciampitti participará en los 200 metros masculinos, mientras que a las 19.05 Guillermina Cossio competirá en los 200 metros femeninos, ambas pruebas con medallas en juego.

Tiro con arco, pelota vasca y otras disciplinas

El tiro con arco tendrá actividad tanto durante la mañana como por la tarde. A las 9.15, en recurvo femenino, competirán Wanda Arca y María Giuduce, mientras que en compuesto masculino participarán Nelson Salinas y Lucas Garcés.

A las 9.50 volverán a competir representantes argentinos: Alma Pueyo en recurvo femenino e Iván Nikolajuk en compuesto masculino. Durante la tarde, a las 15.15, estarán Esteban Silva y Matías Noriega en recurvo masculino y Daniela Cheffer en compuesto femenino. A las 15.50 competirán María González y Guillermina González, también en compuesto femenino.

La agenda incluye además pelota vasca, con participación argentina desde las 9.30. En Frontball estarán Micaela Cortez y Adrián Astorga, mientras que en Frontón competirán Melina Spahn y Guillermo Osorio.

En racquetball, desde las 9, participarán Diego García, María José Vargas y Natalia Méndez, además de las duplas Fernando Kuzbard/Diego García, María José Vargas/Valeria Centellas y Natalia Méndez/Diego García.

Tenis, taekwondo y deportes de raqueta

Desde las 10 habrá actividad de tenis, con participación de Luciana Moyano, Juan Manuel La Serna, Luisina Giovannini, Luciano Ambrogi, Lautaro Midón y Jazmín Ortenzi.

También competirán las duplas Luisina Giovannini/Jazmín Ortenzi, Juan Manuel La Serna/Lautaro Midón y Luciana Moyano/Luciano Ambrogi.

El taekwondo tendrá desde las 10 a Santino Policeli, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz y Victoria Rivas. En tenis de mesa masculino por equipos, Argentina enfrentará a Guyana a las 10, mientras que a las 16 volverá a competir frente a Ecuador. En la rama femenina por equipos, Argentina jugará contra Brasil a las 18.

El squash tendrá dos cruces: Argentina enfrentará a Paraguay a las 10.30 en femenino y a Chile a las 10.30 en masculino.

Bádminton, surf, salto ecuestre y pádel

El bádminton tendrá varias presentaciones argentinas. A las 11.40, la dupla Nicolás Oliva/Ailén Oliva enfrentará a Brasil, mientras que también a las 11.40 competirá Santiago Otero.

A las 13.40 será el turno de Nicolás Oliva. Luego, a las 15.40, participarán la dupla Ailén Oliva/Iona Gualdi y la dupla Nicolás Oliva/Santiago Otero.

En surf femenino, a las 11, competirá Evelyn Gontier. El salto ecuestre individual tendrá su competencia desde las 12, con Matías Albarracín, Lucas Mesa, Manuel Chechic, Damián Ancic y Tomás Galilea.

En pádel femenino, no antes de las 13, la dupla Victoria Vilchez/María Mosca enfrentará a Perú. En la rama masculina, no antes de las 15, Santino Contresras/Ignacio Piotto se medirán con Uruguay.

Una tarde con protagonismo de los deportes de equipo

La actividad colectiva tendrá una presencia importante en la segunda mitad de la jornada.

A las 12, el seleccionado argentino de waterpolo femenino enfrentará a Brasil. Por la noche, a las 19, habrá dos compromisos simultáneos: Argentina-Perú en sóftbol masculino y Argentina-Perú en vóley masculino.

A las 19.30 llegará el turno del handball masculino, también frente a Perú. En ese mismo horario, el seleccionado argentino de waterpolo masculino enfrentará a Uruguay. La jornada ofrecerá, de esta manera, una combinación de competencias individuales por medallas y cruces de equipos que mantendrán actividad argentina hasta la noche.

La agenda completa de Argentina para este jueves

Los principales horarios y protagonistas de la jornada son: