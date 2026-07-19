Cuándo será el regreso de la Selección argentina al país tras el subcampeonato en el Mundial

Tras la dolorosa derrota contra España en la final del Mundial 2026, el plantel de la Selección argentina terminó con más de un mes de concentración en distintos puntos de Estados Unidos. Ahora, la delegación pone el foco en el regreso al país.

El equipo albiceleste despegará desde Nueva York a las 5 de la madrugada del lunes y llegará a Ezeiza cerca de las 17. La logística de la AFA no consideró prolongar la estadía del plantel más allá del día de la final y los hinchas podrán saludar a los jugadores desde mañana.

Todavía no trascendió si habrá algún tipo de evento especial para recibir a los futbolistas que vienen de obtener la medalla plateada en la Copa del Mundo, más allá del ofrecimiento del presidente Javier Milei para utilizar la Casa Rosada como sede del regreso desde EE. UU. Se espera que la AFA informe próximamente los pasos a seguir tras la final.

Luego del vuelo de retorno, algunos futbolistas comenzarán con sus vacaciones antes del inicio de la temporada en sus respectivos clubes, mientras que otros directamente se reincorporarán a sus equipos para seguir con las prácticas. Tampoco está confirmado si Lionel Messi estará en el país o se quedará en suelo norteamericano.

El regreso de la Selección tras consagrarse en Qatar había sido una fiesta popular que comenzó en Ezeiza e intentó llegar hasta el corazón de Buenos Aires, aunque sin éxito. La delegación aterrizó en la madrugada del 20 de diciembre de 2022 y fue recibida por una multitud, antesala de lo que al mediodía se convertiría en la mayor movilización de la historia del país, con cerca de 5 millones de personas en las calles.

Ante el colapso absoluto de las autopistas y el Obelisco, el micro descapotable que trasladaba a los jugadores quedó varado por razones de seguridad, obligando al plantel a interrumpir el trayecto terrestre y abordar helicópteros para realizar una inédita vuelta olímpica aérea sobre el centro porteño antes de regresar al predio de la AFA.