Argentina cayó en los penales y se quedó con la medalla de plata en los Suramericanos

La Selección argentina Sub-19 no pudo quedarse con la medalla de oro de los Juegos Suramericanos y terminó en el segundo lugar después de perder ante Paraguay en la definición por penales. El encuentro, disputado en el Estadio Marcelo Bielsa, terminó 0-0 durante los 90 minutos y dejó el título en manos del combinado paraguayo.

El equipo dirigido por Diego Placente tuvo durante buena parte del encuentro las oportunidades necesarias para intentar abrir el marcador. La Albiceleste generó situaciones frente al arco paraguayo, pero entre la falta de puntería y la suerte que no acompañó al conjunto argentino, el resultado permaneció sin modificaciones.

El desarrollo del partido tuvo además un cambio de escenario durante el segundo tiempo. Paraguay logró reaccionar y comenzó a generar también situaciones de peligro. De esa manera, el encuentro adquirió un trámite más equilibrado, aunque ninguno de los dos seleccionados pudo encontrar el gol que le permitiera definir la final durante el tiempo reglamentario.

Con el marcador en cero después de los 90 minutos, el campeón debía definirse desde los doce pasos.

Paraguay se impuso 5-4 desde los doce pasos

La definición por penales terminó favoreciendo a Paraguay, que se impuso por 5-4 y consiguió así la máxima presea de los Juegos Suramericanos. La tanda tuvo un desenlace especialmente ajustado. El remate fallado por Mauro Coronel terminó siendo determinante para que el elenco guaraní pudiera quedarse con la medalla de oro. Argentina, que había conseguido sostener el empate durante todo el partido, quedó así a un paso de la consagración.

El resultado significó la medalla de plata para la Selección argentina Sub-19, mientras que Paraguay celebró el título luego de una final que necesitó de la definición desde el punto penal para conocer al campeón.

La campaña del equipo argentino había tenido diferentes momentos antes de llegar al partido decisivo, incluyendo una fase de grupos en la que terminó segunda y una semifinal que se definió a partir de un cambio en el criterio de desempate aplicado por la organización.

El camino de Argentina hasta la final

Argentina llegó a la definición después de terminar segunda en el Grupo B. El comienzo del torneo había sido con una derrota frente al mismo Paraguay que finalmente volvería a cruzarse en la final. En su debut, la Albiceleste perdió 2-1 ante Paraguay. Luego consiguió recuperarse con una victoria por 1-0 frente a Uruguay, resultado que le permitió volver a encaminar su participación en el certamen.

El cierre de la fase de grupos fue ante Venezuela. Argentina empató 1-1, en un partido en el que consiguió la igualdad mediante un gol de Ramiro Tulián en el tiempo agregado. Ese tanto tuvo un peso determinante porque permitió que el seleccionado argentino terminara segundo en su zona y avanzara a las semifinales.

Originalmente, el rival de Argentina en esa instancia iba a ser Chile. Sin embargo, la organización modificó posteriormente el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos. Esa decisión alteró los cruces que habían sido comunicados inicialmente.

Como consecuencia de ese cambio, Chile terminó segundo del Grupo A y pasó a enfrentar a Paraguay, mientras que Perú, que quedó primero, se convirtió en el rival de la Albiceleste.

Perú y el recorrido del Grupo A

Perú había llegado a las semifinales como ganador del Grupo A. La selección peruana comenzó su participación con una derrota por 2-0 ante Colombia, pero logró recuperarse en los siguientes encuentros.

La Bicolor venció 2-0 a Chile y posteriormente superó 1-0 a Panamá, resultados que le permitieron quedarse con el primer puesto de la zona y avanzar a la instancia decisiva del torneo.

Luego del desarrollo de las semifinales, Perú quedó fuera de la lucha por el oro y ahora jugará por la medalla de bronce.

Una nueva medalla para la historia argentina

La medalla de plata conseguida en esta edición se suma a una historia particular de la Argentina en el fútbol de los Juegos Suramericanos. La Albiceleste ya había logrado alcanzar la cima del podio en dos oportunidades.

El primer oro llegó en 1982, justamente en Rosario, donde Argentina derrotó a Ecuador en la final. Cuatro años más tarde, en 1986, volvió a quedarse con el título en Santiago de Chile, luego de vencer a Colombia.

El seleccionado argentino también había obtenido una medalla de plata en 2014, antecedente que vuelve a situar a la Sub-19 en el segundo escalón del podio en esta edición.

La final ante Paraguay terminó sin goles y obligó a definir el título mediante penales. Argentina tuvo posibilidades durante el encuentro, Paraguay reaccionó en el segundo tiempo y finalmente la tanda de penales inclinó la balanza. El 5-4 le dio el oro al conjunto paraguayo y dejó a la Selección dirigida por Diego Placente con la medalla de plata de los Juegos Suramericanos.