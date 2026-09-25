Colapinto se metió entre los diez mejores en Bakú y Russell se quedó con la pole

Franco Colapinto completó una sólida clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y consiguió el décimo puesto en la grilla de partida para la competencia que se disputará este sábado en el Circuito Callejero de Bakú.

El piloto argentino llevó a su Alpine hasta la Q3, la tanda decisiva de la jornada, y consiguió así ubicarse en una posición que le permitirá comenzar la competencia en zona de puntos. El rendimiento de Colapinto tuvo una evolución de menor a mayor a lo largo de las tres instancias de clasificación. Después de superar la Q1 sin contratiempos, el argentino logró avanzar en una Q2 en la que tuvo una participación determinante tanto para su compañero de equipo como para sus propias aspiraciones de continuar en la clasificación.

En la primera tanda, Colapinto terminó en el duodécimo puesto, resultado que le permitió continuar en competencia sin mayores inconvenientes.

Una Q2 decisiva para el piloto de Alpine

El momento más importante de la clasificación de Colapinto se produjo durante la Q2. En esa instancia, el argentino primero le brindó succión en pista a su compañero de equipo Pierre Gasly, una maniobra que formó parte de la estrategia del equipo para buscar el mejor rendimiento posible.

Posteriormente, Colapinto afrontó su último intento sin asistencia, cuando el reloj ya estaba en cero. En ese momento logró establecer un registro suficiente para asegurarse el pase a la Q3. La clasificación definitiva entre los diez mejores significó para el argentino un avance importante respecto de la posición obtenida en la Q1 y le permitió ubicarse entre los pilotos que disputarían la pole position.

El trabajo desarrollado por Colapinto durante las diferentes tandas terminó consolidándose con el décimo puesto, aunque el piloto de Alpine tuvo dificultades en el tramo final.

Un despiste y el desgaste de los neumáticos

Ya en la Q3, cuando estaba en juego la pole position, Colapinto no pudo repetir el rendimiento que había mostrado durante la Q2. En su primer intento rápido sufrió un despiste, situación que condicionó sus posibilidades de buscar una posición más adelantada en la grilla.

A esto se sumó el lógico desgaste de sus neumáticos durante el cierre de la tanda, otro factor que terminó limitando su rendimiento en los últimos minutos de la clasificación. Ante ese escenario, el argentino debió conformarse con el décimo puesto definitivo, resultado que de todos modos le permitirá partir desde la quinta fila en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La posición obtenida también ubica a Colapinto dentro de la zona de puntos para el inicio de la competencia.

Russell dominó la lucha por la pole

Mientras Colapinto aseguraba su lugar entre los diez primeros, en la parte superior de la clasificación George Russell protagonizaba una contundente actuación con su Mercedes.

El piloto británico dominó la Q3 con una marca de 1:42.526, registro que le permitió quedarse con la pole position. Russell aventajó por 837 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari. La diferencia entre ambos marcó el dominio del piloto de Mercedes en la tanda decisiva.

Detrás de Russell y Leclerc se ubicaron Oscar Piastri, de McLaren; Isack Hadjar, de Red Bull; y Lando Norris, también de McLaren, quienes completaron las primeras cinco posiciones de la grilla. La clasificación quedó encabezada entonces por una combinación de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, con Russell al frente de la formación que partirá en la competencia del sábado.

Gasly confirmó el buen ritmo de Alpine

La actuación de Colapinto no fue el único resultado destacado para Alpine. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, consiguió el séptimo lugar de la largada y confirmó el buen ritmo mostrado por la escudería durante la clasificación.

Gasly había recibido la ayuda de Colapinto durante la Q2, cuando el argentino le brindó succión en pista. Finalmente, ambos pilotos de Alpine consiguieron ubicarse entre los diez primeros de la grilla. De esta manera, la escudería contará con sus dos autos dentro de las primeras diez posiciones para la largada del Gran Premio de Azerbaiyán.

El accidente que complicó a Antonelli

La contracara de la jornada fue Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato.

El italiano protagonizó un fuerte accidente durante la Q1, que condicionó por completo su clasificación y lo dejó fuera de la lucha por las posiciones delanteras. Como consecuencia, Antonelli deberá iniciar la competencia desde el decimosexto casillero, una posición muy alejada de la que ocupa habitualmente el líder del campeonato.

Su situación contrasta con la de su compañero de equipo, George Russell, quien consiguió la pole position con una marca de 1:42.526 y encabezará la grilla en Bakú.

La grilla completa para el Gran Premio de Azerbaiyán

La clasificación determinó el siguiente orden de partida para la competencia:

1.º George Russell (Mercedes) - 1:42.526

2.º Charles Leclerc (Ferrari)

3.º Oscar Piastri (McLaren)

4.º Isack Hadjar (Red Bull)

5.º Lando Norris (McLaren)

6.º Lewis Hamilton (Ferrari)

7.º Pierre Gasly (Alpine)

8.º Max Verstappen (Red Bull)

9.º Carlos Sainz Jr. (Williams)

10.º Franco Colapinto (Alpine)

11.º Oliver Bearman (Haas)

12.º Liam Lawson (Racing Bulls)

13.º Alexander Albon (Williams)

14.º Esteban Ocon (Haas)

15.º Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16.º Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

17.º Gabriel Bortoleto (Audi)

18.º Nico Hülkenberg (Audi)

19.º Fernando Alonso (Aston Martin)

20.º Sergio Pérez (Cadillac)

21.º Lance Stroll (Aston Martin)

22.º Valtteri Bottas (Cadillac)

La carrera será este sábado

Con la clasificación ya definida, el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá su competencia final este sábado desde las 8:00, hora de Argentina.

Colapinto afrontará la carrera desde el décimo lugar, después de haber avanzado desde la Q1 hasta la tanda decisiva y de haber asegurado un lugar en la quinta fila.

Por delante tendrá a Russell, Leclerc, Piastri, Hadjar, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen y Sainz Jr., mientras que detrás partirán, entre otros, Antonelli, Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Bortoleto, Hülkenberg, Alonso y Pérez.

El argentino llegará a la competencia después de una clasificación en la que consiguió llevar a su Alpine hasta la Q3 y terminó dentro de los diez primeros, mientras que Mercedes se quedó con el primer lugar de la grilla gracias a una contundente vuelta de George Russell.