Manu La Serna también llegó a la final de Singles y se aseguró otra medalla en los Suramericanos

El tenista catamarqueño Manu La Serna volvió a dar un paso destacado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y alcanzó también la final de Singles, resultado que le permite asegurarse una nueva medalla en la competencia.

La Serna se impuso con contundencia en su duelo de semifinales ante el venezolano John Echeverría, al que derrotó por 6-2 y 6-1. El triunfo le permitió acceder al partido decisivo de la competencia individual y garantizarse así su segunda presea en los Juegos Suramericanos. El logro se suma a la medalla que ya tiene asegurada por haber alcanzado también la final de Dobles, donde forma pareja con Lautaro Midon.

De esta manera, el tenista catamarqueño mantiene una destacada participación en Santa Fe 2026 y se encuentra ante la posibilidad de ampliar su cosecha de medallas en ambas modalidades.

Una semifinal que terminó con autoridad

El encuentro ante John Echeverría terminó con un resultado claro a favor del catamarqueño.

La Serna se impuso por 6-2 en el primer set y posteriormente cerró el partido con un contundente 6-1 en el segundo parcial, sellando su clasificación a la final de Singles. El marcador refleja la diferencia establecida durante el encuentro y le permitió al representante catamarqueño avanzar al partido que definirá la medalla de oro de la modalidad individual.

Con este resultado, La Serna no solamente continúa en carrera por el título, sino que también tiene asegurada una nueva presea para la delegación catamarqueña que participa de los Juegos Suramericanos.

Una jornada clave en Dobles

Mientras celebra el acceso a la final de Singles, Manu La Serna tiene por delante otro desafío decisivo.

Esta tarde, no antes de las 14:30, disputará junto a Lautaro Midon la final de Dobles. La dupla argentina se enfrentará a los colombianos Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez, en un partido que tendrá en juego la medalla de oro de la especialidad.

El encuentro representa una nueva oportunidad para La Serna, quien ya logró instalarse en dos finales dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El catamarqueño llega así al partido decisivo de Dobles después de haber conseguido también su clasificación a la final individual.

Dos finales y una cosecha que puede crecer

La actuación de Manu La Serna adquiere especial relevancia porque el catamarqueño ya tiene garantizada una medalla por su presencia en la final de Dobles y acaba de asegurarse otra al alcanzar la definición de Singles.

Esto significa que su participación en Santa Fe 2026 tendrá como mínimo dos preseas, una por cada modalidad en la que consiguió llegar al partido decisivo. La definición individual todavía está por delante, pero el avance logrado ante Echeverría ya le permitió asegurarse otra medalla para su delegación.

El resultado también lo coloca ante la posibilidad de disputar el oro en ambas competencias, una situación que amplía las expectativas sobre su cierre de participación en los Juegos.

Catamarca, protagonista en Santa Fe

La actuación de La Serna se suma a una buena cosecha de los atletas catamarqueños que participan de los Juegos Suramericanos y que han conseguido resultados destacados durante la competencia que se desarrolla en la provincia de Santa Fe.

Antes de los nuevos logros del tenista, Facundo Nieva Biza aportó una medalla de plata, mientras que Julián Gutiérrez consiguió dos medallas de oro. La cosecha de los representantes locales queda así integrada por los resultados obtenidos por los distintos atletas que participan de esta instancia internacional.

En ese contexto, la presencia de La Serna en las finales de Singles y Dobles agrega nuevas posibilidades de medallas para Catamarca y extiende la participación destacada de sus representantes.