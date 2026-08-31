"Qué suerte tuve, Leo": la emotiva carta de Enzo Fernández a Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina provocó una profunda conmoción entre millones de fanáticos y también entre quienes compartieron con el astro rosarino el camino dentro del combinado nacional. Entre los mensajes que surgieron tras el anuncio, uno de los más emotivos fue el publicado por Enzo Fernández, quien eligió recordar una historia personal que comenzó una década atrás y terminó convirtiéndose en una experiencia que, según sus propias palabras, le cambió la vida.

El volante surgido de las divisiones inferiores de River Plate publicó una extensa carta dedicada a Messi, en la que recordó un episodio ocurrido en 2016, cuando el entonces joven futbolista reaccionó con tristeza al anuncio de una anterior renuncia del capitán, luego de la derrota de la Argentina ante Chile en la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos.

Diez años después de aquel momento, Enzo volvió a escribirle a su ídolo. Pero esta vez, el escenario era completamente diferente. Aquel adolescente que soñaba con llegar a jugar junto a Messi terminó compartiendo concentraciones, vestuarios y partidos con el capitán, además de alcanzar junto a él la gloria máxima del fútbol y levantar la Copa del Mundo.

El sueño de un adolescente que hacía cuentas

En el inicio de su mensaje, Enzo Fernández recordó cómo vivió aquel primer anuncio de despedida de Messi de la Selección.

"Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos", escribió. El mediocampista explicó que, siendo todavía un adolescente, imaginaba las posibilidades de que sus caminos pudieran cruzarse alguna vez con la camiseta argentina.

"Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina", expresó.

Esa ilusión, que en ese momento parecía lejana, se transformó con el paso de los años en una realidad que superó ampliamente las expectativas de aquel joven.

"Por suerte volviste"

Enzo recordó en su carta el regreso de Messi a la Selección y el modo en que, a partir de ese momento, su propia historia tomó un rumbo que nunca habría imaginado. "Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar", escribió.

El volante destacó que no solo logró cumplir el sueño de compartir cancha con su ídolo. El camino los llevó a compartir numerosos momentos dentro del grupo de la Selección argentina. "No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos", agregó.

La historia que comenzó con una publicación de un adolescente terminó así con una experiencia compartida al máximo nivel, con el futbolista que Enzo había admirado desde antes de llegar a Primera.

Lo hizo sentir "uno más"

En uno de los pasajes centrales de la carta, Enzo Fernández puso el foco no solo en el futbolista que admiraba, sino también en el trato que recibió de Messi desde su llegada a la Selección.

"Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué", señaló. El mediocampista recordó que arribó al grupo con la ilusión de poder compartir la cancha con quien consideraba su ídolo. Sin embargo, según explicó, encontró además a una persona que lo ayudó a sentirse parte del equipo desde el primer momento.

"Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más", expresó.

Enzo destacó especialmente la cercanía y los gestos que, según relató, tuvo Messi durante el tiempo que compartieron. "Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba", agregó.

La próxima concentración sin el capitán

En el tramo final de su extenso escrito, Enzo Fernández se refirió a la dificultad de imaginar el futuro de la Selección argentina sin Messi. "Eso no me lo voy a olvidar nunca. Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10", escribió.

La ausencia del capitán aparece en su mensaje como una imagen difícil de asimilar después de tantos años viéndolo con la camiseta argentina.

"Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera", expresó. Luego llegó la frase que sintetizó el sentimiento de toda su carta: "Qué suerte tuve, Leo".

"Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán", cerró.

La publicación de 2016 que volvió a cobrar sentido

La relación de Enzo Fernández con la figura de Messi tiene un antecedente que volvió a tomar relevancia tras el anuncio de su retiro definitivo de la Selección.

Hace diez años, el mediocampista compartió sus sensaciones en la red social Facebook, luego de la derrota de Argentina por penales ante Chile.

En aquel texto, escrito por un joven que apenas tenía 15 años, aparecía una reflexión sobre las críticas dirigidas al capitán. "Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho al que en verdad ni conocemos", decía una de las líneas de aquella publicación.

El posteo se hizo viral años después, cuando Enzo dio el salto a Primera, comenzó a ganar protagonismo y empezó a compartir con frecuencia el espacio de la Selección con el mismo futbolista al que había defendido públicamente siendo adolescente.