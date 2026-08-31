Comienza la instancia provincial de los Juegos Evita 2026 en Catamarca

Desde este martes, la provincia se convierte en el epicentro del deporte joven con el inicio formal de la Instancia Provincial de los Juegos Evita 2026 para los deportes de juveniles convencionales. Este masivo evento competitivo es coordinado minuciosamente por la Dirección Provincial de Deporte Social, organismo que forma parte de la Secretaría de Deportes y Recreación, la cual a su vez depende orgánicamente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La puesta en marcha de estas finales marca el punto cúspide de un largo proceso clasificatorio que congregará a los talentos más destacados de la región en busca de la gloria deportiva y el honor de representar a sus comunidades.

Los escenarios neurálgicos de la competencia

La agenda oficial, programada estrictamente para transcurrir durante este martes y miércoles, concentrará su actividad principal en el Polideportivo 250 Viviendas. En este emblemático complejo de la capital provincial se vivirá una intensa jornada inaugural durante el martes, al albergar simultáneamente las emociones del Handball de Plata y la destreza táctica del Padel. Asimismo, la disciplina de Voley de Playa desplegará su exigente cronograma de partidos en este mismo predio, extendiendo su desarrollo competitivo hasta la jornada del miércoles, exigiendo el máximo rendimiento físico de los atletas juveniles bajo un formato de alta competencia.

Diversificación de disciplinas en el Barrio Mil Viviendas

La infraestructura urbana de la capital también suma protagonismo con la inclusión de otros espacios clave para la contienda polideportiva. Paralelamente a los encuentros en el complejo anterior, la actividad oficial se trasladará al Polideportivo Libertador II, ubicado estratégicamente en el Barrio Mil Viviendas. En este recinto se llevará a cabo la apasionante disputa del Tenis de Mesa, una disciplina que requiere máxima concentración, reflejos veloces y una notable precisión técnica por parte de los jóvenes competidores.

Continuidad y expectativas para las próximas jornadas

El puntapié inicial de este martes y miércoles representa apenas el primer capítulo de una programación sumamente extensa y ambiciosa. Las autoridades del área confirmaron que a lo largo de los próximos días continuará de manera ininterrumpida la acción de las Finales Provinciales, abarcando progresivamente a las distintas disciplinas restantes que conforman el vasto calendario de los Juegos Evita 2026. De esta manera, el deporte federado y escolar se consolida como una herramienta fundamental de integración, desarrollo y contención social para la juventud de toda la provincia en este período del año.