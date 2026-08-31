La impactante lista de récords que dejó Lionel Messi en la Selección argentina

El 31 de agosto quedará marcado en la historia de la Argentina por el anuncio oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. El astro rosarino comunicó su decisión mediante un conmovedor mensaje en sus redes sociales, acompañado por una carta y un video con los que puso punto final a un extenso ciclo en el combinado nacional.

La despedida se produjo pocos días después de la muerte de su padre y llegó luego de la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Con ese encuentro quedó cerrado un recorrido de 207 partidos y 125 goles, cifras que lo ubicaron como el futbolista con más presencias y el máximo anotador en la historia del equipo nacional.

El legado de Messi, sin embargo, va mucho más allá de esas dos marcas. Su nombre quedó vinculado con más de 60 récords y registros en la historia de la Selección argentina y de las principales competencias internacionales. El balance final incluye cuatro títulos con la selección mayor y seis si se suman las categorías juvenil y olímpica.

Seis títulos con la camiseta argentina

Con la Selección mayor, Messi logró cuatro consagraciones. La primera de ellas llegó en la Copa América 2021, seguida por la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Antes de esos logros con el equipo absoluto, el rosarino ya había obtenido otros dos títulos con las categorías representativas de Argentina. En Países Bajos 2005 conquistó el Mundial Sub 20, torneo en el que además fue goleador y mejor jugador. Posteriormente, consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Su primera vuelta olímpica con la Selección mayor llegó en un escenario especial: el Maracaná, frente a Brasil. Las seis coronas con la camiseta argentina quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

De Budapest al récord absoluto de partidos y goles

El debut de Messi con la Selección mayor se produjo el 17 de agosto de 2005, ante Hungría, en un amistoso disputado en Budapest.

A partir de entonces inició una trayectoria internacional que terminó con 125 goles, distribuidos en distintas competencias y tipos de partidos. Su producción goleadora fue la siguiente:

54 goles en amistosos.

36 goles en Eliminatorias Sudamericanas.

21 goles en Copas del Mundo.

14 goles en Copa América.

Los 36 tantos en Eliminatorias Sudamericanas lo consolidaron además como el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

En ese torneo clasificatorio disputó 72 partidos. Allí comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias, mientras que ocupa en soledad el primer lugar entre los máximos goleadores históricos.

Seis Mundiales y tres finales como capitán

Lionel Messi disputó seis Copas del Mundo con la Selección argentina:

Alemania 2006.

Sudáfrica 2010.

Brasil 2014.

Rusia 2018.

Qatar 2022.

Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En ese recorrido alcanzó tres finales mundialistas. Fue subcampeón en 2014 y 2026, mientras que en 2022 levantó la Copa del Mundo como capitán.

Como líder de Argentina, estuvo al frente del equipo en las finales de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ese registro lo ubicó por encima de Pelé, Diego Armando Maradona y Lothar Matthäus en cantidad de finales de Copa del Mundo disputadas como líder del seleccionado. La marca de más Copas del Mundo jugadas, con seis participaciones, la comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo "Memo" Ochoa.

Un dominio estadístico en la historia de los Mundiales

En las Copas del Mundo, Messi acumuló 34 partidos, 23 victorias y 21 goles. Terminó como el jugador con más encuentros disputados y más triunfos en la historia del torneo. Además, quedó segundo entre los máximos goleadores de la competencia, detrás de Kylian Mbappé, quien cerró el Mundial 2026 con 22 goles.

Messi finalizó con 21 tantos, convirtiéndose también en el máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales, por delante de Gabriel Batistuta, con 10, y Diego Maradona, con ocho.

Su registro mundialista también incluyó 12 asistencias, cifra que lo dejó como el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo. Entre sus marcas más destacadas aparece una conseguida en Qatar: fue el único jugador que marcó en una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

En el Mundial 2026 añadió otro registro al convertirse, con 39 años, en el argentino de mayor edad en anotar en esa competencia.

También quedó como el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, galardones obtenidos en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la campaña que llevó a Argentina hasta la final frente a España en 2026, aportó ocho goles y cuatro asistencias. A ello se sumó otro récord: el hat-trick de mayor edad en la historia de los Mundiales, logrado con 38 años y 357 días ante Argelia.

La Copa América y una presencia sin precedentes

En la Copa América, Messi disputó 39 partidos en siete ediciones, entre 2007 y 2024.

Esa cifra representa la mayor cantidad de encuentros para cualquier futbolista en la historia del certamen. En esa competencia convirtió 14 goles y disputó las finales de:

2007.

2015.

2016.

2021.

2024.

Los títulos llegaron en las dos últimas consagraciones de ese recorrido, en la etapa final de una carrera internacional que terminó con seis Mundiales, seis coronas con la camiseta argentina entre todas las categorías y una extensa colección de récords.

Todos los récords de Messi con la Selección argentina

El listado de marcas que dejó el rosarino incluye registros individuales, colectivos y estadísticos: