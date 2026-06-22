Argentina derrotó a Austria con un doblete de Messi y se aseguró la clasificación

La Selección argentina dio un paso decisivo en el Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Austria en el marco de la segunda fecha del Grupo J. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró imponerse en el AT&T Stadium de Dallas y selló de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final de la competencia.

La noche tuvo un protagonista indiscutido. Lionel Messi volvió a asumir el rol central dentro del equipo y fue el autor de los dos tantos que le dieron la victoria a la Albiceleste. Su actuación no solo resultó determinante para el resultado, sino que además quedó marcada por un nuevo récord en la historia de las Copas del Mundo.

Con este triunfo, Argentina aseguró su presencia en la próxima fase del torneo y quedó además en condiciones de garantizar la primera posición del grupo durante la madrugada del martes, siempre y cuando Jordania no consiga una victoria frente a Argelia.

Un comienzo intenso y un penal desperdiciado

El encuentro comenzó de manera inmejorable para el conjunto argentino. Apenas iniciadas las acciones, los dirigidos por Scaloni elaboraron una gran jugada colectiva que terminó derivando en un penal a favor.

Como ocurre habitualmente en las grandes citas, Lionel Messi tomó la responsabilidad de ejecutar el disparo desde los doce pasos. Sin embargo, el capitán argentino no logró aprovechar la oportunidad. Su remate se fue al lado del palo izquierdo defendido por el arquero austríaco Alexander Schlager y el marcador permaneció sin modificaciones.

La acción representó una ocasión inmejorable para abrir rápidamente el partido, aunque también marcó un cambio en el desarrollo posterior del encuentro. Tras esa jugada, Austria consiguió acomodarse mejor en el terreno y comenzó a ganar presencia en sectores importantes del campo.

Austria reaccionó, pero Argentina resistió

Luego del penal desperdiciado, el conjunto austríaco logró posicionarse con inteligencia y se instaló durante varios pasajes cerca del área argentina. El equipo europeo encontró espacios para adelantar sus líneas y buscó inquietar a la defensa albiceleste.

A pesar de esa presión, Argentina respondió con orden. El equipo nacional supo replegarse cuando fue necesario y consiguió neutralizar cada uno de los intentos ofensivos de Austria.

Mientras tanto, Lionel Messi continuó siendo el jugador más peligroso del encuentro. El rosarino protagonizó varias situaciones claras de gol y se convirtió en la principal referencia ofensiva de una Selección que buscaba romper la resistencia rival.

El gol que cambió la historia

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos de la primera mitad. Luego de varias aproximaciones, Argentina encontró la precisión necesaria para desnivelar el partido.

La jugada nació a partir de una acción ofensiva bien elaborada que terminó con un preciso pase atrás del lateral izquierdo Facundo Medina. Messi apareció en el momento indicado y definió con calidad para establecer el 1-0. La anotación tuvo una dimensión histórica inmediata. Con ese gol, el capitán argentino alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose, quien acumulaba 16 conquistas.

De esa manera, Messi pasó a ocupar en soledad el primer lugar entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u44MEsQR10 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

Un segundo tiempo equilibrado y el golpe final

La segunda mitad presentó un desarrollo mucho más parejo. Ambos equipos generaron oportunidades y el trámite se mantuvo abierto durante gran parte del complemento. Austria buscó llegar al empate y sostuvo una actitud ofensiva, mientras que Argentina intentó administrar la ventaja sin renunciar al ataque. Dentro de ese contexto equilibrado, la Albiceleste logró conservar cierto control del juego frente a un rival que insistió hasta el final.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un ajustado 1-0, llegó la acción que terminó definiendo la historia. A los 49 minutos del segundo tiempo, Messi volvió a aparecer dentro del área. Tras una serie de rebotes, el capitán argentino encontró el espacio necesario para rematar y establecer el 2-0 definitivo.

El gol cerró cualquier posibilidad de reacción austríaca y aseguró la victoria para el conjunto nacional.

Incluso, en la última jugada del partido, el rosarino estuvo cerca de completar una actuación aún más extraordinaria. Un tiro libre ejecutado por el capitán pasó apenas al lado del palo derecho del arco austríaco y le impidió llevarse una nueva pelota por una diferencia mínima.

Messi, récord histórico y liderazgo goleador

La actuación del capitán argentino dejó números sobresalientes tanto a nivel individual como colectivo. Entre los principales datos que dejó el encuentro se destacan:

• Victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria.

• Clasificación asegurada a los 16avos de final.

• Dos goles de Lionel Messi.

• Récord histórico de 17 goles mundialistas para convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

• Liderazgo en la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco tantos.

• Total de 18 goles de Messi entre todas las ediciones mundialistas que disputó.

Además de alcanzar una nueva marca histórica, el rosarino volvió a demostrar su capacidad para decidir partidos en los momentos clave y lideró a una Selección que cumplió con uno de sus primeros grandes objetivos en la competencia.

Lo que viene para la Albiceleste

Con la clasificación ya asegurada, Argentina afrontará ahora su tercera presentación en el Grupo J con mayor tranquilidad. El próximo compromiso será el sábado 27, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mida ante Jordania desde las 23.

La victoria en Dallas dejó a la Albiceleste en la próxima ronda y tuvo como gran figura a Lionel Messi, autor de un doblete histórico que no solo garantizó el triunfo, sino que también lo colocó definitivamente en la cima de los goleadores de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.