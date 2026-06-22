San Lorenzo se quedó sin técnico: Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador

San Lorenzo atraviesa un nuevo movimiento en su estructura futbolística. Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador del primer equipo, una decisión que agrega un nuevo capítulo a la etapa de reorganización que vive la institución de Boedo y que obliga a la dirigencia a iniciar la búsqueda de un nuevo conductor para el plantel profesional.

La salida del director técnico se produce en un contexto particularmente sensible para el club, que intenta reordenar su funcionamiento institucional y deportivo luego de las elecciones realizadas el pasado 30 de mayo. En medio de ese escenario, el final del ciclo de Álvarez representa un nuevo desafío para las autoridades, que deberán encontrar rápidamente una alternativa para conducir al equipo durante el resto de la temporada.

Según se informó, la conducción transitoria del plantel quedará en manos de Walter Perazzo, quien asumirá como entrenador interino hasta que la dirigencia defina quién será el reemplazante definitivo.

Una decisión que modifica los planes del club

La salida de Gustavo Álvarez adquiere relevancia porque ocurre apenas semanas después de que el entrenador hubiera recibido el respaldo de la nueva estructura encargada del fútbol profesional de San Lorenzo.

Esa estructura está integrada por:

• Walter Perazzo.

• Guillermo Franco.

• Martín Saric.

El apoyo expresado en aquel momento parecía marcar una continuidad para el proyecto deportivo encabezado por Álvarez. Sin embargo, el escenario se modificó en un corto período de tiempo y las diferencias surgidas entre el entrenador y la conducción dirigencial terminaron precipitando el cierre de su ciclo.

De esta manera, una relación que había comenzado con señales de respaldo institucional concluyó con una desvinculación que obliga al club a replantear nuevamente su planificación futbolística.

Diferencias futbolísticas y final de ciclo

De acuerdo con la información difundida, la decisión de poner fin al vínculo con Gustavo Álvarez estuvo relacionada con diferencias mantenidas con la cúpula dirigencial en cuestiones vinculadas al fútbol.

Esas discrepancias derivaron finalmente en la salida del entrenador y en la necesidad de reorganizar de manera inmediata la conducción técnica del plantel profesional.

La situación refleja la complejidad del momento que atraviesa San Lorenzo, donde los cambios institucionales y deportivos continúan generando movimientos internos que impactan directamente en la planificación del equipo. La determinación adoptada por las autoridades pone punto final a una etapa y abre un período de transición que será administrado por Perazzo hasta que se concrete la contratación de un nuevo director técnico.

El rol de Walter Perazzo en la transición

Tras la salida de Álvarez, la responsabilidad inmediata recaerá sobre Walter Perazzo, quien tendrá la misión de conducir al plantel profesional durante este período de transición.

Su designación como entrenador interino busca garantizar la continuidad del trabajo cotidiano mientras la dirigencia avanza en el análisis de posibles candidatos para asumir el cargo de manera permanente.

La decisión también refleja la importancia que Perazzo adquirió dentro de la nueva estructura futbolística del club, donde ya ocupaba un rol relevante junto a Guillermo Franco y Martín Saric. Ahora, además de participar en la planificación deportiva institucional, deberá asumir la conducción directa del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador.

La búsqueda de un reemplazante

Con la salida de Gustavo Álvarez confirmada, uno de los principales desafíos para la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta será definir quién conducirá al plantel en la próxima etapa de la temporada.

La elección del nuevo entrenador aparece como una decisión estratégica para una institución que busca recuperar estabilidad en un contexto marcado por transformaciones internas y por la necesidad de fortalecer su proyecto deportivo.

Mientras tanto, el equipo continuará bajo las órdenes de Perazzo, quien tendrá la responsabilidad de mantener el funcionamiento del plantel y preparar los compromisos inmediatos mientras se desarrolla el proceso de selección del futuro técnico.