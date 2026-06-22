Messi hizo historia: marcó un golazo y es el máximo goleador de los Mundiales

La Selección Argentina dio un paso importante en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 al imponerse parcialmente por 1-0 sobre Austria en Dallas, en un encuentro que tuvo como gran protagonista a Lionel Messi. El capitán argentino marcó un gol decisivo a los 38 minutos del primer tiempo y alcanzó un récord histórico: llegó a los 17 goles en Copas del Mundo para transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El encuentro comenzó con una oportunidad inmejorable para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Apenas iniciado el partido, Argentina dispuso de un penal que fue sancionado tras una revisión en el VAR por una infracción sobre Lautaro Martínez. Como suele ocurrir en las grandes citas, Lionel Messi asumió la responsabilidad de la ejecución. Sin embargo, el remate del astro argentino se desvió sobre el palo izquierdo del arquero Alexander Schlager, generando sorpresa y frenando el impulso inicial de la Albiceleste.

Un partido disputado

Tras la acción desperdiciada desde los doce pasos, Austria logró acomodarse mejor dentro del campo de juego. El conjunto conducido por Ralf Rangnick consiguió controlar distintos pasajes del encuentro gracias a la posesión de la pelota y obligó a Argentina a atravesar varios momentos de incomodidad.

La Selección sufrió cada vez que su rival manejó el balón. La intensa presión ejercida por los europeos en la mitad de la cancha dificultó la circulación argentina y afectó el funcionamiento del mediocampo. Como consecuencia, el equipo de Scaloni encontró problemas para generar asociaciones de pases y construir ataques con fluidez.

A pesar de ese escenario complejo, Austria también exhibió falencias defensivas que Argentina intentó aprovechar. Las triangulaciones ofensivas y las constantes apariciones de Enzo Fernández desde posiciones retrasadas comenzaron a generar espacios y situaciones favorables para el conjunto sudamericano.

El punto de inflexión

El momento determinante llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Después de varios minutos en los que Argentina logró recuperar el control de la posesión, se gestó una acción colectiva que terminó quedando grabada en la historia de los Mundiales.

Facundo Medina envió un centro rasante desde el sector izquierdo para la llegada de Lionel Messi en el punto de penal. El capitán argentino apareció libre de marca y resolvió la jugada con un remate de primera intención. La pelota viajó con precisión hacia la base del palo derecho de Alexander Schlager y terminó dentro de la red.

El estadio de Dallas fue testigo de un gol que valió mucho más que una ventaja parcial. Con esa conquista, Messi alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo y superó la marca de Miroslav Klose, que ostentaba el récord histórico con 16 goles.

El tanto llegó además en un contexto especial para el capitán argentino, que minutos antes había fallado un penal. Después de dos situaciones muy claras de gol para la Albiceleste, incluida la ejecución desde los doce pasos, Messi logró dejar atrás ese momento y puso en ventaja a su equipo con una definición que resultó decisiva.

Messi, nuevo rey de los goleadores mundialistas

La conquista frente a Austria modificó la cima de una de las estadísticas más importantes de la historia del fútbol. Gracias a su gol número 17, Lionel Messi quedó como máximo goleador histórico de los Mundiales.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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La tabla histórica quedó conformada de la siguiente manera:

• Lionel Messi: 17 goles (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

• Miroslav Klose: 16 goles (2002, 2006, 2010 y 2014).

• Ronaldo Nazario: 15 goles (1994, 1998, 2002 y 2006).

• Gerd Müller: 14 goles (1970 y 1974).

• Kylian Mbappé: 14 goles (2018, 2022 y 2026).

• Just Fontaine: 13 goles (1958).

• Pelé: 12 goles (1958, 1962, 1966 y 1970).

De esta manera, en una tarde marcada por la tensión, la lucha por la posesión y la exigencia de un rival que complicó durante varios tramos del encuentro, Lionel Messi volvió a escribir una página histórica. Su gol no solo le permitió a Argentina tomar ventaja sobre Austria, sino que también lo ubicó en lo más alto de la historia de los Mundiales, una marca que lo convierte en el máximo goleador que haya tenido la Copa del Mundo.