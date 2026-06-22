Scaloni mantendrá a Almada como titular y hará un solo cambio frente a Austria

La Selección argentina afrontará este lunes uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida con Austria por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 14 en el Dallas Stadium y representa una oportunidad clave para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que buscará un triunfo que le permita acercarse de manera decisiva a la siguiente instancia del torneo.

Tras el estreno ante Argelia, el entrenador argentino ya tendría definido el equipo titular para enfrentar al conjunto europeo. La principal novedad pasa por la decisión de mantener a Thiago Almada dentro de la formación inicial, ratificando la confianza en el mediocampista ofensivo y apostando a darle continuidad en una estructura que mostró buenos rendimientos en el debut.

Un solo cambio en la formación

De acuerdo con lo previsto por el cuerpo técnico, Argentina presentará una sola modificación respecto del equipo que inició su participación en el certamen. El cambio estará en el lateral derecho, donde Nahuel Molina ocupará el lugar de Gonzalo Montiel.

Montiel sufrió una lesión muscular y no podrá ser de la partida, por lo que Scaloni recurrirá a Molina para cubrir ese sector de la defensa. El resto de la estructura se mantendría sin modificaciones significativas.

La formación que perfila el entrenador es la siguiente:

Emiliano Martínez.

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Rodrigo De Paul.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Thiago Almada.

Lionel Messi.

Lautaro Martínez.

Las dudas que acompañaron la previa

Aunque la tendencia indica que el equipo ya está prácticamente definido, durante los días previos surgieron varias incógnitas respecto de la alineación.

Una de ellas estuvo relacionada con el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico volvió a entrenarse a la par de sus compañeros luego de superar inconvenientes físicos y quedó en condiciones de disputar un lugar con Facundo Medina. Sin embargo, la destacada actuación de Medina frente a Argelia le permitió mantenerse con posibilidades concretas de conservar la titularidad.

En el arco no hubo mayores cuestionamientos. Emiliano "Dibu" Martínez logró recuperarse de la lesión sufrida en uno de sus dedos y ya había demostrado estar en condiciones durante el encuentro inaugural. Su presencia vuelve a aportar seguridad a una posición fundamental para las aspiraciones argentinas.

La zaga central, por su parte, estaría integrada nuevamente por Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, una dupla que se ha consolidado como una de las principales garantías defensivas del seleccionado.

El mediocampo de confianza de Scaloni

En la mitad de la cancha, el entrenador volvería a respaldarse en sus hombres de mayor confianza. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen como piezas inamovibles dentro del esquema albiceleste. Los tres conforman el núcleo futbolístico del mediocampo y serán los encargados de manejar los tiempos del partido, recuperar la pelota y abastecer a los delanteros.

Otra de las alternativas que evaluó el cuerpo técnico fue la inclusión de Leandro Paredes. Sin embargo, el mediocampista recién dejó atrás un problema muscular y todo indica que comenzará el encuentro en el banco de suplentes para sumar minutos de manera progresiva.

Messi, la gran figura y referencia ofensiva

En el frente de ataque, la única presencia completamente asegurada desde el comienzo es la de Lionel Messi. El capitán argentino llega al compromiso después de una actuación sobresaliente frente a Argelia. En aquel encuentro convirtió un hat-trick que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

La actuación del rosarino volvió a confirmar su importancia dentro del equipo y su capacidad para resolver partidos en escenarios de máxima exigencia.

A su lado, Scaloni mantendría a Thiago Almada. No obstante, durante la previa también aparecieron alternativas como Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone e incluso Nicolás González, opciones que fueron analizadas por cuestiones tácticas.

La otra duda estuvo relacionada con el centrodelantero. Lautaro Martínez fue titular ante Argelia, aunque su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas. Esa situación abrió la posibilidad para Julián Álvarez, un jugador que ya sabe lo que significa responder en una Copa del Mundo. Sin embargo, todo indica que Lautaro conservará su lugar desde el inicio.

Más que tres puntos en juego

El partido frente a Austria tiene una enorme relevancia para el futuro de Argentina en el torneo. Una victoria colocaría al conjunto de Scaloni con seis puntos y en una situación muy favorable para asegurar la clasificación a los 16avos de final. Incluso, dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia, podría obtener el pase de manera matemática y afrontar la última fecha con mayor tranquilidad.

Un empate también representaría un resultado valioso. En ese escenario, tanto Argentina como Austria llegarían a cuatro puntos y la definición quedaría postergada para la jornada final frente a Jordania. La Albiceleste seguiría dependiendo exclusivamente de sus propios resultados para avanzar.

La derrota, en cambio, abriría un panorama más complejo. Austria alcanzaría las seis unidades y se afirmaría en la cima del Grupo J, mientras que Argentina permanecería con tres puntos y necesitaría obtener un resultado positivo en la última fecha. Aun así, conservaría posibilidades de clasificación como primero, segundo o incluso a través de la tabla de mejores terceros.

Datos del encuentro

Partido: Argentina vs. Austria.

Competencia: Segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: Amin Mohamad Omar (Egipto).

VAR: Diego Sánchez (España).

Hora: 14.

Transmisión:

ESPN.

D-Sports.

Telefe.

TV Pública.

Posible formación de Argentina:

Emiliano Martínez.

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Rodrigo De Paul.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Thiago Almada o Nicolás González.

Lionel Messi.

Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Posible formación de Austria:

Alexander Schlager.

Stefan Posch.

Philipp Lienhart.

David Alaba.

Phillipp Mwene.

Nicolas Seiwald.

Xaver Schlager.

Romano Schmid.

Konrad Laimer.

Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer.

Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic.

Director técnico: Ralf Rangnick.

Con el equipo prácticamente definido y la clasificación como objetivo inmediato, Argentina afrontará un encuentro que puede marcar el rumbo de su participación en el Mundial 2026. Scaloni apuesta por la continuidad de una base consolidada, sostiene a Thiago Almada en el once inicial y confía en que la jerarquía de Messi y el equilibrio colectivo permitan dar un nuevo paso hacia los octavos de final.