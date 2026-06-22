Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final: los escenarios que se abren este lunes

La selección argentina llega a su segundo compromiso en el Mundial 2026 en una posición favorable dentro del Grupo J. La victoria por 3 a 0 sobre Argelia en la primera fecha le permitió ubicarse en la cima de la tabla y comenzar a proyectar distintos escenarios de clasificación cuando todavía restan dos partidos por disputarse.

La Albiceleste suma actualmente tres puntos y una diferencia de gol de +3, mientras que Austria también acumula tres unidades tras derrotar por 3 a 1 a Jordania, aunque ocupa el segundo puesto debido a que registra una diferencia de gol de +2.

Por detrás aparecen Jordania y Argelia, ambos sin puntos luego de sus respectivas derrotas en el estreno mundialista.

Con ese panorama, el enfrentamiento entre argentinos y austríacos adquiere una relevancia especial, ya que puede comenzar a definir el destino de la zona y acercar de manera significativa a uno de los dos equipos a la siguiente instancia del torneo.

El camino más directo hacia los 16avos de final

La posibilidad más favorable para Argentina pasa por conseguir una victoria este lunes frente a Austria. De acuerdo con los escenarios planteados en el Grupo J, si la selección dirigida por Lionel Scaloni derrota a los europeos y el otro encuentro de la fecha no termina con una victoria de Jordania, la Albiceleste asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo con una jornada de anticipación.

Ese resultado no sólo significaría la clasificación, sino también la tranquilidad de afrontar el último compromiso frente a Jordania con el liderazgo garantizado.

La importancia de esa eventual clasificación anticipada radica en que permitiría administrar el plantel y encarar la tercera fecha con un margen mucho más amplio desde el punto de vista deportivo.

Los distintos escenarios de clasificación

Más allá del resultado frente a Austria, Argentina cuenta con varias alternativas para avanzar a los 16avos de final. El formato del Mundial 2026 establece que clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros equipos de cada grupo y también los ocho mejores terceros de la competencia.

En ese contexto, los distintos escenarios posibles son los siguientes:

• Si Argentina suma al menos una victoria más, ya sea frente a Austria o frente a Jordania, llegará como mínimo a seis puntos, una cifra que le dejaría prácticamente asegurado el pasaje a la siguiente fase.

• Si empata los dos partidos restantes, finalizará la fase de grupos con cinco unidades, una cantidad que históricamente suele alcanzar para avanzar entre los mejores terceros.

• Si obtiene cuatro puntos en los dos encuentros que quedan, producto de un empate y una derrota, sus posibilidades de clasificación continuarían siendo elevadas gracias a la diferencia de gol conseguida en el debut y al sistema de clasificación de terceros.

• Solamente una derrota en ambos partidos dejaría a la Albiceleste con tres unidades y dependiendo de otros resultados para continuar en carrera.

De esta manera, el triunfo conseguido ante Argelia en la primera fecha generó una base sólida desde la cual Argentina puede proyectar su clasificación.

El nuevo sistema de desempate que debutó en el Mundial 2026

Uno de los elementos novedosos de esta Copa del Mundo es la modificación introducida por la FIFA en los criterios de desempate durante la fase de grupos. Desde 1970 y hasta el Mundial de Qatar 2022, la diferencia de gol constituía el principal criterio para separar a equipos igualados en puntos.

Sin embargo, el artículo 13 del reglamento oficial del Mundial 2026 estableció un cambio significativo. A partir de esta edición, la prioridad está puesta en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados.

El orden de evaluación contempla:

• Los puntos obtenidos en el partido entre los equipos igualados.

• La diferencia de goles en ese enfrentamiento directo.

• Los goles convertidos en dicho partido.

Sólo si la igualdad persiste luego de aplicar esos criterios se recurre a los indicadores globales:

• Diferencia de gol en todos los partidos del grupo.

• Cantidad de goles convertidos.

• Fair Play.

• Ranking FIFA.

Un cambio que ya tuvo consecuencias en el torneo

La nueva reglamentación ya produjo efectos concretos durante la competencia. El primer caso se registró en el Grupo A, donde México aseguró el primer puesto después de ganar sus dos primeros encuentros.

La razón fue que derrotó 1 a 0 a Corea del Sur, selección que también posee tres puntos. Debido a que el nuevo sistema privilegia el resultado cara a cara, los mexicanos tienen garantizada la posición de privilegio incluso si ambos equipos terminan igualados en unidades.

Este esquema se acerca al modelo utilizado históricamente por la UEFA, que siempre otorgó prioridad a los enfrentamientos directos por encima de los números globales del grupo. La lógica detrás de ese criterio apunta a que el resultado entre los equipos involucrados ofrece una comparación más precisa y disminuye la influencia de marcadores excepcionales frente a otros rivales.

Por qué el partido ante Austria es aún más importante

La modificación reglamentaria también incrementa el valor del duelo entre Argentina y Austria. Actualmente ambos equipos comparten el liderazgo del Grupo J con tres puntos, por lo que una victoria argentina no sólo representaría sumar tres unidades fundamentales para la clasificación.

También le otorgaría la ventaja del resultado directo frente al único rival que hoy posee la misma cantidad de puntos. En consecuencia, el encuentro de Dallas podría convertirse en un punto de inflexión dentro de la zona.

Los posibles rivales en la próxima ronda

La ubicación final dentro del grupo también tendrá incidencia directa en el cuadro eliminatorio. Si Argentina termina en la tercera posición y logra avanzar como uno de los mejores terceros, podría enfrentarse en los 16avos de final a los líderes de los Grupos B, D, G, L o K.

Por el contrario, si concluye la fase de grupos en el segundo puesto, su rival surgiría del Grupo H, integrado por:

• España.

• Uruguay.

• Arabia Saudita.

• Cabo Verde.

Mientras tanto, el desafío inmediato será Austria. El partido se disputará este lunes desde las 15 horas de Argentina. Posteriormente, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas, cuando enfrente a Jordania en el último compromiso del Grupo J.

Con el liderazgo de la zona en su poder y varias alternativas favorables para avanzar, Argentina afrontará una jornada decisiva en su camino dentro del Mundial 2026.