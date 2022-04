"Argentina gana la final del mundo": Recibió un misterioso WhatsApp de un número desconocido y le hicieron un llamativo pedido final

La espera es larga. Poco más de siete meses faltan para que la pelota comience a rodar en Qatar y las selecciones de fútbol arranquen a disputarse el trofeo más importante de todos: la Copa del Mundo. Sin embargo, el furor por la Scaloneta en las eliminatorias y el posterior sorteo que definió los primeros cruces del evento, instalaron con anticipación la fiebre mundialista.

La expectativa por volver a levantar la Copa después de 36 años está en todas partes, pero en las redes sociales las ilusiones parecen agrandarse. Principalmente en Twitter, donde los fanáticos de la selección comparten cábalas y teorías que alimentan el sueño de salir campeones y de ver a Lionel Messi coronarse mundialmente con la celeste y blanca.

Este fin de semana un misterioso mensaje compartido por un tuitero se viralizó y desató una ola de conspiraciones alrededor de quiénes disputarán la final de la competición.

Lo llamativo del caso es que la repercusión del mensaje derivó en una nueva conversación, que terminó con un pedido inesperado de parte del gurú.



"Argentina gana la final del mundo", aseguró el escritor del mensaje.

El mensaje viral

"No sé qué acaba de pasar, pero es la señal más grande que vi en mi vida", escribió Matías Civiello en su cuenta. Junto al texto, adjuntó dos capturas de pantalla que mostraban un chat.

En las mismas se lee cómo un número desconocido le envió un mensaje por WhastApp anunciándole un presagio de quién llegará al último partido del Mundial de Qatar y cuál será el resultado de dicho encuentro.

"Argentina gana la final del mundo 1-2. Empieza ganando por 2 y descuenta al final el rival", asegura la persona detrás del inesperado mensaje.

Confundido por lo que acababa de recibir, Matías respondió: "De la mismísima nada total", le remarcó por el origen del mensaje. Y dejándose llevar por la fe en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, agregó: "No sé quién sos, pero coincido".

Del otro lado, con certeza, le aseguraron: "Confiá".

El intercambio de mensajes con el tuitero.

La conversación continuó: "Ahora decime quién sos", le pidió el usuario que publicó los chats durante la madrugada de este sábado, en un posteo que alcanzó los 80 mil 'me gusta' y acumuló más de mil comentarios en pocas horas.

"Sinceramente no sé quién sos ni porque tengo tu número. Solo quiero dejar constancia de que Argentina gana la final por 2-1. Te lo juro", le contestó, dándole a entender que le había elegido su número al azar.

"Nunca estuve tan confiado. Después de esta charla, es una señal. Le ganamos la final a Inglaterra y la semi a España", redobló la apuesta el tuitero.

El misterioso visionario le dijo que esos son datos que ya no los sabe, aunque sí puede confirmar que a la selección inglesa u holandesa sería derrotada por Argentina, según le salió "al tirar las cartas". Finalmente, compartió una suposición: "Yo creo que España queda afuera antes", confesó.

Un mensaje no tan casual

Matías dio más detalles del insólito intercambio de mensajes que protagonizó.

"Realmente es un número que nunca tuve en mis contactos y no conozco a la persona para nada. Según me dijo, tampoco me conoce y eso fue lo más raro. Simplemente me escribió diciendo que quería dejar la predicción", dijo la persona detrás de @cubo12_.

Y detalló: "Recibí el mensaje, tenía el teléfono encima y le contesté rápido. Reaccioné sorprendido aunque me dio mucha gracia. Me hizo reír y por eso seguí la corriente. Lo subí, me fui a tomar algo y cuando volví ya se había viralizado", comentó sobre su publicación.

La identidad de quien le escribió es una incógnita, aunque Matías reveló que en su información de contacto aparece el nombre de Martín.

La última parte de la extraña conversación.

La conversación finalizó con un último mensaje, aún más extraño que los demás, que el tuitero compartió.

"Una última cosa y me voy para volver el 12/12/2022. Después de este mensaje dejaré de recibir por este medio. Vi en una red social que se hizo muy viral una publicación tuya con el chat y me parece perfecto. Es esencial la confianza y el creer. Eso mueve todo. ¿Acaso te crees que 40 millones de personas creyendo algo no pueden hacer cualquier cosa realidad?", le envió.

En tiempos de estafas virtuales, lo que siguió encendió las alarmas porque excedió el mundo del fútbol y las cábalas: el misterioso gurú sentó las bases para aprovechar la confianza que generaría su pronóstico en caso de ser correcto.

"Únicamente quiero avisarte que en aquella fecha que te nombré, volveré y necesito que publiques unos pasos fáciles para hacer un catimbó -ritual- entre todos los argentinos", le escribió. No dio precisiones sobre cuáles serán esas instrucciones, ni con qué fin.

"El último mensaje es insólito. Solo en Argentina. Yo no le volví a escribir", concluyó Matías, aún sorprendido por el inesperado diálogo que protagonizó y deseando que sea una cábala para que en diciembre el sueño mundialista se haga realidad.