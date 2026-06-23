Argentina es primera en su grupo: cuándo y contra quién jugará por los 16avos

La Selección argentina continúa dando pasos firmes en el Mundial 2026. Luego de la victoria por 2 a 0 frente a Austria, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró la clasificación a la siguiente ronda del torneo y, horas más tarde, recibió otra noticia favorable.

El triunfo de Argelia por 2 a 1 ante Jordania terminó de definir el panorama del Grupo J y confirmó matemáticamente a la Albiceleste como líder de la zona, una posición que ya no podrá perder independientemente de lo que suceda en la última fecha de la fase de grupos. De esta manera, Argentina logró cumplir uno de los principales objetivos de la etapa inicial del certamen: avanzar a la ronda eliminatoria ocupando el primer lugar de su grupo.

La confirmación llegó sin necesidad de disputar un nuevo encuentro, ya que el resultado registrado entre argelinos y jordanos terminó de cerrar cualquier posibilidad matemática de que otro equipo alcanzara la posición de privilegio que ocupa actualmente el seleccionado nacional.

El triunfo ante Austria resultó determinante

La clasificación y el liderazgo tienen como punto de partida la victoria obtenida frente a Austria. El equipo argentino se impuso por 2 a 0 y sumó tres puntos fundamentales para encaminar su presencia en la siguiente instancia del Mundial.

Ese encuentro también quedó marcado por una actuación destacada de Lionel Messi, quien convirtió los dos goles del partido y permitió que Argentina asegurara una posición privilegiada dentro del Grupo J. Con esos resultados acumulados, la Selección quedó en condiciones de depender únicamente de lo que ocurriera entre Argelia y Jordania para conocer de manera definitiva su ubicación final en la tabla.

La victoria africana terminó despejando cualquier duda y otorgó a los dirigidos por Scaloni la certeza de que concluirán la fase inicial en la primera colocación.

Cuándo jugará Argentina los 16avos de final

La confirmación del liderazgo también permitió conocer detalles precisos sobre el futuro inmediato de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Al finalizar en la primera posición del Grupo J, Argentina disputará los 16avos de final frente al segundo clasificado del Grupo H.

El partido está programado para el próximo viernes 3 de julio. Los datos confirmados del encuentro son los siguientes:

Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: viernes 3 de julio.

viernes 3 de julio. Horario: 19:00 horas de Argentina.

19:00 horas de Argentina. Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

La programación ya establecida permite que el cuerpo técnico y los jugadores comiencen a proyectar la siguiente etapa de la competencia con la tranquilidad de tener definido el escenario y la fecha del compromiso.

Los posibles rivales del seleccionado nacional

Aunque Argentina ya conoce cuándo y dónde jugará su próximo partido, todavía resta determinar cuál será el equipo que enfrentará en la ronda eliminatoria. El rival surgirá del Grupo H y corresponderá al seleccionado que finalice en la segunda posición de esa zona.

Por el momento, las selecciones con posibilidades de ocupar ese lugar son:

España

Uruguay

Cabo Verde

Arabia Saudita

La paridad existente dentro del grupo mantiene abierta la definición y deja varios escenarios posibles para el próximo compromiso de la Albiceleste. La expectativa crece porque cualquiera de esos equipos podría convertirse en el adversario argentino en el primer partido de eliminación directa del Mundial.

Cuándo se conocerá el adversario de Argentina

La incertidumbre respecto al rival tendrá una fecha concreta de resolución. La definición del Grupo H está prevista para el próximo viernes 26 de junio, cuando se disputen simultáneamente los dos encuentros correspondientes a la última jornada de esa zona.

Los partidos programados son:

Uruguay vs España - Viernes 26 de junio a las 21:00 horas de Argentina.

- Viernes 26 de junio a las 21:00 horas de Argentina. Cabo Verde vs Arabia Saudita - Viernes 26 de junio a las 21:00 horas de Argentina.

Los resultados de esos encuentros establecerán el orden definitivo de las posiciones y permitirán conocer qué selección enfrentará a Argentina en los 16avos de final.

Una ventaja logística para la Selección

El liderazgo del Grupo J no solo tiene implicancias deportivas. La posición alcanzada por la Albiceleste también le permitirá mantenerse en la costa este de Estados Unidos durante la siguiente etapa del torneo.

Según se informó, esta situación representa una ventaja importante para el equipo debido a que reducirá las distancias de traslado entre las distintas sedes en caso de avanzar a las siguientes rondas. Además, el hecho de permanecer en esa región también favorecería la presencia de una mayor cantidad de simpatizantes argentinos en los estadios, un aspecto que suele tener relevancia durante las competencias internacionales.

El cierre de la fase de grupos

Antes de enfocarse plenamente en los 16avos de final, Argentina deberá completar su participación en la fase de grupos. El seleccionado nacional enfrentará a Jordania el próximo sábado 27 de junio en Dallas.

Sin embargo, el encuentro tendrá una particularidad: el resultado ya no modificará el desenlace del Grupo J. Con el liderazgo asegurado, Lionel Scaloni contará con la posibilidad de realizar una rotación importante en la formación titular y administrar esfuerzos de cara a la etapa decisiva del campeonato.

Con el primer puesto asegurado y el boleto a la fase eliminatoria garantizado, la Selección argentina comienza a proyectar su camino en la etapa más exigente del Mundial 2026. Mientras espera conocer cuál será su rival entre España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, el equipo de Lionel Scaloni afrontará el cierre de la fase de grupos con la tranquilidad de haber cumplido anticipadamente el objetivo de dominar el Grupo J y asegurarse una posición favorable de cara a los cruces decisivos.