Argentina ya definió su agenda en Estados Unidos para defender el título mundial

La Selección Argentina ultima detalles de su desembarco en Estados Unidos, donde establecerá su base operativa en Kansas City durante el Mundial 2026. La decisión responde a una estrategia clara: concentrar la preparación en un único punto logístico y desplazarse únicamente para disputar los partidos, minimizando traslados prolongados y optimizando la recuperación del plantel.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se instalará en el Sporting KC Training Centre, un moderno predio de entrenamiento inaugurado en 2018 y perteneciente al club Sporting Kansas City, ubicado en una zona estratégica del país norteamericano. Este centro será el núcleo de trabajo diario del plantel campeón del mundo, que buscará sostener su competitividad en el máximo nivel internacional.

La elección de Kansas City no es casual dentro de la planificación de la AFA, que contempla un esquema logístico de alta eficiencia: la Selección utilizará esta ciudad como centro de operaciones fijo, desde donde viajará a cada sede el día anterior a sus compromisos oficiales, regresando de manera inmediata una vez finalizados los encuentros.

Hotel Origin: concentración y confort para el plantel campeón del mundo

La delegación argentina se hospedará en el hotel Origin, ubicado a aproximadamente 20 minutos del centro de entrenamiento. Este establecimiento se encuentra actualmente en la etapa final de sus obras de remodelación, que incluyen una mejora clave para el equipo: la construcción de un gimnasio especialmente preparado para recibir al plantel campeón del mundo.

El hotel funcionará como complemento directo del trabajo diario en el predio de entrenamiento, consolidando un entorno de concentración total. La cercanía entre ambos puntos permitirá sostener rutinas estrictas de descanso, recuperación física y preparación táctica, pilares fundamentales del proyecto deportivo.

En términos operativos, la estructura planificada se resume en:

Base fija: Kansas City

Kansas City Entrenamientos: Sporting KC Training Centre

Sporting KC Training Centre Alojamiento: Hotel Origin

Hotel Origin Traslados a partidos: un día antes del encuentro

un día antes del encuentro Regreso: inmediato al búnker en Kansas tras cada partido

Amistosos previos: la puesta a punto antes del Mundial

Antes del debut en la Copa del Mundo, la Selección Argentina disputará dos encuentros amistosos que funcionarán como banco de pruebas para ajustar la preparación competitiva.

El calendario previo incluye:

Sábado 6 de junio: Argentina vs Honduras, en College Station, Texas

Argentina vs Honduras, en Martes 9 de junio: Argentina vs Islandia, en Auburn, Alabama

Estos partidos representan los últimos ensayos formales antes del inicio del torneo, permitiendo al cuerpo técnico evaluar funcionamiento, cargas físicas y variantes tácticas.

El camino en la fase de grupos del Mundial 2026

Tras los amistosos, el seleccionado regresará a Kansas City para enfocar su preparación en el estreno mundialista. El debut está previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, encuentro que también se disputará en Kansas City, lo que refuerza la importancia de la base elegida.

Posteriormente, el calendario de la fase de grupos será exigente y con desplazamientos planificados con precisión:

Lunes 22 de junio: Argentina vs Austria, en Arlington, Texas

Argentina vs Austria, en Sábado 27 de junio: Argentina vs Jordania, nuevamente en Arlington, Texas

Este esquema reafirma la lógica operativa de la AFA: mantener la base en Kansas City y realizar viajes puntuales exclusivamente para competir, reduciendo al mínimo la exposición a traslados prolongados durante el torneo.

Una estrategia pensada para la defensa del título

La intención del cuerpo técnico y de la dirigencia es sostener la base en Kansas City al menos hasta los cuartos de final, siempre y cuando la Selección Argentina avance en el certamen. Este plan logístico busca preservar energía, estabilidad y cohesión grupal en un torneo de máxima exigencia.

Argentina llegará a esta cita mundialista como vigente campeón del mundo, tras la consagración obtenida en Qatar 2022, y afrontará el desafío de defender la corona en un torneo que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.