Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a los cuartos de final

La selección de Inglaterra derrotó 3-2 a México en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Azteca y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega.

El partido, que comenzó una hora más tarde de lo previsto debido a una tormenta eléctrica, ofreció cinco goles, cambios de dominio y un cierre cargado de dramatismo, convirtiéndose en uno de los encuentros más emocionantes del certamen.

Con un doblete de Jude Bellingham y otro tanto de Harry Kane, los dirigidos por Thomas Tuchel lograron imponerse sobre un seleccionado mexicano que, pese a la eliminación, volvió a mostrar un nivel competitivo y estuvo cerca de dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

Inglaterra hizo valer su jerarquía

México tuvo largos pasajes de dominio y logró imponer su propuesta futbolística, pero Inglaterra aprovechó la calidad individual de sus principales figuras para marcar diferencias en los momentos decisivos.

Los ingleses golpearon con dos goles en apenas 98 segundos, rompiendo además el invicto defensivo que mantenía el conjunto azteca en el torneo. Más tarde, Kane amplió la ventaja para encaminar la clasificación.

En el tramo final, Inglaterra resistió la reacción mexicana, incluso jugando con un futbolista menos y soportando la presión tras un penal sancionado en su contra.

México se despidió con una actuación destacada

El equipo dirigido por Javier Aguirre cerró su participación con una imagen positiva. En su condición de anfitrión, alcanzó los octavos de final tras completar una sólida fase de grupos y puso en aprietos a uno de los planteles más poderosos del campeonato.

Sin embargo, la diferencia de jerarquía individual terminó inclinando la balanza en favor de los europeos, que supieron capitalizar sus oportunidades para sellar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Inglaterra se metió entre los ocho mejores del Mundial y ahora tendrá un exigente desafío frente a Noruega, una de las selecciones revelación del torneo.