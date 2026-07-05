México e Inglaterra comenzarán una hora más tarde por tormentas eléctricas en el Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, comenzará una hora más tarde de lo previsto debido a tormentas eléctricas registradas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

El encuentro, inicialmente programado para este domingo, se disputará finalmente desde las 22:00 (hora argentina), luego de que las autoridades decidieran postergar el inicio para preservar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico, árbitros y espectadores.

México busca romper una histórica barrera

El seleccionado mexicano llega a esta instancia con una campaña impecable: ganó sus cuatro partidos, se mantiene invicto y aún no recibió goles en el certamen.

El equipo dirigido por Javier Aguirre intentará alcanzar los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 40 años, aunque para lograrlo deberá superar a una de las potencias europeas.

Inglaterra quiere ratificar su candidatura

Por su parte, Inglaterra, conducida por Thomas Tuchel, buscará dejar atrás algunas dudas que mostró durante la fase de grupos y en la ajustada clasificación frente a República Democrática del Congo, con el objetivo de consolidarse como uno de los aspirantes al título.

Además, el conjunto inglés volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México por primera vez desde el Mundial de 1986, escenario recordado por la histórica actuación de Diego Maradona con la Selección argentina.

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.