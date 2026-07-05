La "maldición del gato" volvió a ser tendencia tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026

La eliminación de Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega volvió a despertar una de las teorías más curiosas que circulan entre los hinchas en las redes sociales: la denominada "maldición del gato", vinculada a un episodio ocurrido durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La selección brasileña quedó eliminada en los octavos de final tras caer frente a Noruega y, apenas finalizado el encuentro, miles de usuarios recordaron un hecho que tuvo como protagonista a un gato durante una conferencia de prensa de Vinícius Júnior.

El episodio ocurrió en diciembre de 2022, en la previa del partido entre Brasil y Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Mientras el delantero respondía preguntas de los periodistas, un gato se subió a la mesa donde se encontraban los micrófonos.

Pocos segundos después, Vinicius Rodríguez, integrante del equipo de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tomó al animal de manera brusca y lo arrojó al suelo, una actitud que generó críticas en distintos países y una fuerte repercusión en redes sociales.

Días más tarde, Brasil quedó eliminado por penales frente a Croacia, resultado que dio origen, entre los fanáticos, a la teoría de una supuesta "maldición" que desde entonces acompañaría al seleccionado.

Brasil afuera del mundial❌️



Destruidos por un gato. pic.twitter.com/lLkmwVRKqi — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 5, 2026

Una racha sin títulos que alimenta la teoría

Más allá de las supersticiones, Brasil atraviesa una prolongada sequía de éxitos en las principales competencias internacionales.

Su último título oficial fue la Copa América 2019, disputada en territorio brasileño, donde derrotó 3-1 a Perú en la final.

Desde entonces acumuló varias frustraciones:

En 2021 , perdió la final de la Copa América frente a la Selección argentina en el estadio Maracaná, con el recordado gol de Ángel Di María.

, perdió la final de la Copa América frente a la Selección argentina en el estadio Maracaná, con el recordado gol de Ángel Di María. En el Mundial de Qatar 2022 , quedó eliminado en los cuartos de final tras caer por penales ante Croacia.

, quedó eliminado en los cuartos de final tras caer por penales ante Croacia. En la Copa América 2024 , volvió a despedirse desde los doce pasos frente a Uruguay, también en cuartos de final.

, volvió a despedirse desde los doce pasos frente a Uruguay, también en cuartos de final. Finalmente, en el Mundial 2026, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti quedó eliminado en los octavos de final luego de perder ante Noruega, que se impuso con un doblete de Erling Haaland.

Aunque la llamada "maldición del gato" no deja de ser una teoría viral sin sustento real, el episodio volvió a instalarse en las redes sociales tras una nueva eliminación mundialista de la selección brasileña, que ya acumula varios torneos sin poder volver a conquistar un título internacional de relevancia.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.