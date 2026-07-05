Catamarca brilló en el inicio de la Copa Argentina de Rally XCM y Gravel con destacados podios

Catamarca fue una de las grandes protagonistas de la primera fecha de la Copa Argentina de Rally XCM y Gravel, competencia que marcó el inicio del Campeonato Argentino de la especialidad y, al mismo tiempo, inauguró el calendario oficial de la Copa Argentina UCI.

La jornada se desarrolló en el marco de la quinta edición consecutiva de La Vuelta a Andalgalá, una de las pruebas más tradicionales del ciclismo de montaña provincial, que por segundo año consecutivo integró el calendario nacional y reunió a competidores de distintos puntos del país.

Doble título para Catamarca en la categoría Junior

La delegación catamarqueña tuvo una actuación sobresaliente en la prueba de 60 kilómetros, donde logró quedarse con los primeros puestos de la clasificación general en sus respectivas categorías.

Samuel Sotomayor se consagró campeón en la categoría Junior Masculino, mientras que Maite Ovejero hizo lo propio en Damas Junior, completando un histórico doblete para el ciclismo provincial en el inicio del certamen.

Calvimonde subió al podio en la Elite

En la exigente prueba de 85 kilómetros, correspondiente a la categoría Elite, el triunfo quedó en manos del tucumano Luciano Gay.

No obstante, Catamarca volvió a decir presente entre los mejores gracias a Leonardo "El Búfalo" Calvimonde, quien finalizó en el tercer puesto y consiguió un valioso podio en la máxima categoría de la competencia.

Un comienzo alentador para el ciclismo provincial

Los resultados obtenidos en esta primera fecha consolidan a Catamarca como una de las provincias con mayor protagonismo en el ciclismo de montaña argentino.

Las actuaciones de los representantes locales, tanto en las categorías formativas como en la Elite, reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia y generan expectativas de cara a las próximas fechas de la Copa Argentina.