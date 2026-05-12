Argentina ya prepara su casa en Estados Unidos para el Mundial 2026

En las últimas horas, la cuenta oficial de la Selección comunicó un avance clave en la organización de la logística del equipo: los materiales necesarios para montar un gimnasio exclusivo llegaron al Origin Hotel, el lugar seleccionado para alojar a la delegación durante la competencia. Con la llegada de estos recursos, ya se iniciaron los trabajos para instalar un espacio de entrenamiento adaptado a las necesidades del plantel.

El objetivo principal de esta iniciativa es que los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni puedan mantener su rutina de entrenamientos habituales en un entorno que les resulte familiar y cómodo. Según la planificación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el gimnasio replicará las condiciones con las que el equipo trabaja cotidianamente en el predio de Ezeiza, asegurando la continuidad de su preparación física y de recuperación.

Un gimnasio diseñado para el rendimiento y la recuperación

La instalación del gimnasio no se limita a un simple espacio para entrenar. Está concebida como un centro integral de preparación física, que permitirá a la Selección:

Mantener la rutina de ejercicios físicos específica del equipo.

Realizar sesiones de recuperación bajo condiciones óptimas.

Contar con un entorno controlado que emule la familiaridad de su sede en Ezeiza.

La decisión de montar este espacio refleja la importancia que la AFA le otorga a cada detalle logístico y operativo, con la intención de que los jugadores no solo se entrenen, sino que también se sientan en un ambiente similar al que utilizan diariamente. Este enfoque apunta a minimizar la adaptación a un entorno desconocido y maximizar el rendimiento durante la competencia.

Logística estratégica de la AFA

La planificación logística de la AFA busca que el equipo pueda enfocarse exclusivamente en el rendimiento deportivo y en la defensa del título mundial obtenido en Qatar. Cada medida tomada, desde la selección del alojamiento hasta la instalación del gimnasio, responde a la intención de que la delegación afronte el torneo con las mejores condiciones posibles.

La llegada de los materiales al Origin Hotel marca un paso concreto en esta estrategia, y el inicio del montaje del gimnasio indica que los plazos se están cumpliendo según lo previsto. La AFA demuestra así un compromiso integral con la preparación del plantel, garantizando que los jugadores dispongan de todas las herramientas necesarias para mantener la excelencia física y táctica que caracteriza al equipo dirigido por Scaloni.

Continuidad y excelencia en la preparación

Argentina sigue ajustando cada detalle de su participación en la próxima Copa del Mundo. La creación de un gimnasio exclusivo en el lugar de alojamiento refleja la visión profesional y minuciosa de la AFA, que busca replicar las condiciones de entrenamiento del predio de Ezeiza y preservar la familiaridad y comodidad del plantel.

En este contexto, la Selección no solo se prepara físicamente, sino que también fortalece un entorno psicológico favorable, clave para enfrentar la presión de defender el título mundial. La llegada de los materiales y el inicio de los trabajos de montaje representan un paso más hacia la consolidación de un espacio de entrenamiento que combina tecnología, comodidad y eficiencia, alineado con los estándares de un equipo campeón.

Con cada acción planificada, la AFA reafirma que la preparación del equipo es una prioridad estratégica, asegurando que Lionel Scaloni y sus jugadores tengan a su disposición todos los recursos necesarios para competir al más alto nivel.