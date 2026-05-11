El durísimo mensaje de la esposa de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

La eliminación de Boca en los octavos de final del Torneo Apertura dejó secuelas inmediatas dentro y fuera del campo de juego. La derrota 3-2 en el alargue frente a Huracán golpeó con fuerza al equipo dirigido por Claudio Úbeda y volvió a instalar un clima de tensión alrededor del presente futbolístico del club de la Ribera. En ese escenario cargado de críticas y cuestionamientos, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, decidió salir públicamente en respaldo del mediocampista y capitán del equipo.

El apoyo llegó a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde Galante expresó un mensaje dirigido directamente al futbolista. La publicación apareció en medio de un contexto adverso para Boca y para el propio Paredes, quien quedó en el centro de diversas críticas tras la eliminación del certamen local.

Un mensaje de apoyo en un momento sensible

En su publicación, Camila Galante dejó en claro que el acompañamiento familiar hacia el jugador permanece intacto pese al duro momento deportivo. La frase elegida apuntó a remarcar la unidad del entorno más cercano del mediocampista y a transmitir fortaleza frente a la adversidad.

La esposa del campeón del mundo sostuvo que su familia está junto a él "en las buenas y en las no tan buenas", una expresión que adquirió especial peso en el contexto de malestar que atraviesa Boca luego de otro golpe deportivo. La derrota ante Huracán no solo significó la salida del Torneo Apertura, sino también un nuevo episodio de frustración para un equipo que llegaba con expectativas importantes en el plano local.

El mensaje también incluyó una defensa directa hacia la figura de Paredes. En el cierre del posteo, Galante apuntó contra quienes cuestionaron el rendimiento y el rol del futbolista tras la eliminación. Allí, sostuvo que "los verdaderos hinchas están agradecidos" por la decisión del mediocampista de regresar al club, una frase que buscó poner en valor el vínculo emocional entre el jugador y Boca.

Además, le pidió que continúe adelante con sus objetivos deportivos, en una señal de respaldo personal y también profesional en un momento especialmente delicado para el plantel.

Las redes sociales, escenario de defensa pública

El pronunciamiento de Camila Galante no fue el único gesto de apoyo que recibió Leandro Paredes tras la caída frente a Huracán. Horas antes, su hermana, Liana Vanesa, también había utilizado sus redes sociales para defender al mediocampista.

La intervención de ambos familiares evidenció el impacto que generó la derrota en el entorno cercano del futbolista y reflejó cómo las críticas posteriores al partido trascendieron el plano estrictamente deportivo. En un contexto donde la exposición pública de los jugadores suele amplificarse después de cada resultado adverso, las redes sociales volvieron a convertirse en el espacio elegido para expresar respaldo y fijar posición frente a los cuestionamientos.

La eliminación que profundizó el clima de tensión

El partido frente a Huracán representó un golpe importante para Boca. El equipo cayó 3-2 en el alargue y quedó eliminado del Torneo Apertura en los octavos de final, un desenlace que incrementó el malestar entre los hinchas y elevó la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Leandro Paredes disputó la totalidad del encuentro y estuvo presente durante los 120 minutos del compromiso. Sin embargo, el resultado final dejó al equipo fuera de competencia en el ámbito local y abrió una nueva etapa de análisis y cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo.

Entre los puntos que marcaron el clima posterior al encuentro aparecen:

La eliminación temprana del Torneo Apertura.

del Torneo Apertura. Las críticas dirigidas a distintos futbolistas , entre ellos Leandro Paredes.

, entre ellos Leandro Paredes. La creciente tensión en el entorno de Boca tras otro revés deportivo.

en el entorno de Boca tras otro revés deportivo. La reacción pública de familiares del mediocampista en defensa del jugador.

La Copa Libertadores, el próximo desafío

Tras la eliminación del certamen local, el foco de Boca quedará puesto ahora en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo todavía debe disputar dos compromisos decisivos en el torneo continental y buscará reencauzar su presente deportivo en La Bombonera.

El calendario inmediato marca los siguientes encuentros:

19 de mayo: Boca enfrentará a Cruzeiro.

Boca enfrentará a Cruzeiro. 28 de mayo: el rival será Universidad Católica.

Ambos partidos se jugarán en La Bombonera, escenario donde el conjunto xeneize intentará recuperar confianza y sostener sus aspiraciones internacionales luego del duro golpe sufrido ante Huracán.

En ese contexto, la figura de Leandro Paredes seguirá bajo observación, tanto por su rol futbolístico como por su condición de capitán. Mientras el equipo busca respuestas dentro del campo, el mediocampista recibió en las últimas horas un respaldo contundente desde su círculo más cercano, en un momento donde el peso de la derrota volvió a poner a Boca bajo una fuerte presión deportiva y emocional.