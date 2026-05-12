Messi lidera la lista de salarios de la MLS con un contrato récord: la impactante cifra

La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) ha publicado la actualización más reciente de los salarios en la Major League Soccer, dejando en evidencia la magnitud del impacto económico de Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami. Según los datos oficiales, Messi encabeza la lista con un salario garantizado superior a los 28 millones de dólares anuales, cifra que lo posiciona muy por delante de cualquier otro jugador de la competición.

Es importante destacar que esta suma se refiere únicamente al salario garantizado que recibe por su contrato con el club, y no incluye ingresos adicionales vinculados a patrocinadores o su participación como accionista del Inter Miami. Esto subraya la excepcionalidad de su contrato y la influencia que ejerce en la economía de la liga estadounidense.

Comparativa con los demás jugadores de la MLS

La distancia entre Messi y sus colegas en la MLS es significativa. En el segundo puesto se encuentra el delantero coreano Heung-min Son, actualmente en LAFC, con un salario garantizado de poco más de 11 millones de dólares. Esto significa que Messi percibe más del doble que Son, la segunda mayor remuneración de la liga.

A continuación, se detallan los jugadores mejor pagados de la MLS según la MLSPA:

Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333

- US$ 28.333.333 Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852

- US$ 11.152.852 Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320

- US$ 9.688.320 Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000

- US$ 7.871.000 Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333

- US$ 9.333.333 Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625

- US$ 6.035.625 Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000

- US$ 5.933.000 Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188

- US$ 5.792.188 Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504

- US$ 5.152.504 Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806

La lista evidencia que, además de Messi, otros nombres reconocidos internacionalmente como Rodrigo De Paul, Hirving Lozano y Thomas Müller también figuran entre los sueldos más elevados, aunque ninguna cifra se acerca al impacto económico del argentino.

La disparidad salarial en la MLS

El contraste entre el salario de Messi y el resto de los jugadores mejor pagados revela una disparidad notable en la MLS. Mientras Messi supera los 28 millones de dólares, el segundo lugar apenas supera los 11 millones, y la mayoría de los futbolistas destacados en la lista no superan los 10 millones garantizados. Este fenómeno refleja cómo la liga estadounidense ha apostado por atraer figuras internacionales de renombre para incrementar la visibilidad y la competitividad de la MLS a nivel global.

Los clubes que más invierten en talento extranjero, como Inter Miami, parecen liderar la tendencia de sueldos elevados, mientras que otras franquicias mantienen cifras más moderadas, ajustadas a sus estructuras financieras y estrategias deportivas.

Impacto económico y simbólico de Messi

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami no solo transforma la pirámide salarial de la MLS, sino que también marca un precedente en términos de marketing, venta de entradas y exposición mediática de la liga estadounidense. Su contrato garantiza un atractivo económico y deportivo que ningún otro jugador de la MLS alcanza actualmente.

Incluso dentro de su propio equipo, Messi ocupa una posición destacada con Rodrigo De Paul como segundo jugador mejor pagado del Inter Miami, con un salario garantizado de 9.688.320 dólares, lo que refleja la estrategia del club de consolidar una plantilla competitiva alrededor del argentino.

En definitiva, la actualización salarial de la MLSPA confirma que Lionel Messi no solo es la estrella del Inter Miami, sino también el referente económico y mediático de toda la Major League Soccer, consolidando un impacto que va mucho más allá del campo de juego.