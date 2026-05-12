Belgrano le ganó a Unión en Córdoba y es semifinalista del Torneo Apertura

Belgrano se impuso ante Unión por 2-0 en un encuentro en el que fue superior durante la mayor parte del partido y que disputaron esta noche, en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el mediocampista Adrián Sánchez, de cabeza, a los 24 minutos del segundo tiempo, mientras que el enganche Ramiro Hernandes sentenció la victoria en el quinto minuto de descuento.

Con el triunfo, el "Pirata" se mantiene en la pelea por el campeonato de la mano del entrenador Ricardo Zielinski y avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá con quien gane entre Argentinos Juniors y Huracán.

La primera llegada del partido fue de Unión, en el tercer minuto de la primera etapa, con un córner del extremo Julián Palacios al segundo palo que fue cabeceado por el delantero Marcelo Estigarribia, cuyo remate pasó cerca del ángulo.

El local llegó cuatro minutos después, con una volea a la carrera del carrilero Adrián Sporle, dentro del área, que salió cruzada y se hubiera metido por el rincón, de no ser por una excepcional tapada del arquero Matías Mansilla, que desvió hacia un costado para que el tiro pegue en el palo y se vaya.

A los 15 minutos, el mediocampista Mauro Pittón probó con un disparo a algunos metros del área grande, el cual salió impreciso por el primer palo.

Un minuto más tarde, un pase largo habilitó la subida del delantero Nicolás "Uvita" Fernández por el costado derecho, adentrándose al área rival y encarando a Mansilla, que detuvo sobre el primer palo.

En 37 minutos el local intentó desde afuera del área, con un disparo del mediocampista Santiago Longo para cerrar la jugada luego de un córner rechazado, que llevaba potencia pero se fue a algunos metros del primer palo.

El guardameta Matías Mansilla volvió a influir en el resultado en 44 minutos, al detener sobre su poste izquierdo un disparo cruzado del extremo Francisco González Metilli.

La primera llegada del complemento fue del "Tatengue", antes del primer minuto, con un remate de primera del extremo Julián Palacios, que cruzó un disparo desde la medialuna del área pero le erró al arco.

Cinco minutos después quien disparó fue el mediocampista Rafael Profini, que no pudo darle potencia a su disparo desde afuera del área, el cual fue contenido por el arquero Thiago Cardozo.

A los 10 minutos tuvo su primer acercamiento del complemento el local, mediante un tiro desde afuera del área del enganche Lucas Zelarayán, que se fue por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde, un avance por izquierda de Estigarribia, tras un buen pase en profundidad de Palacios, terminó en un disparo bajo y potente al primer caño, que Cardozo desvió de gran manera.

Belgrano abrió el marcador a los 19 minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que el volante Adrián Sánchez cargó al área para cabecear y ajustar la pelota contra el poste derecho de Mansilla, que esta vez no pudo responder, para el 1-0.

El "Pirata" tuvo un nuevo ataque de peligro diez minutos más tarde, tras un pase atrás del extremo Emiliano Rigoni para el remate de Zelarayán, cuyo derechazo rasante y cruzado se fue a centímetros del segundo palo.

Cuando iban 41 minutos del segundo tiempo, el volante Franco "Mudo" Vázquez recibió de espaldas al arco, dentro del área, para luego ponerse de frente con un buen control orientado y sacar una definición baja, que cruzó toda el área chica y se fue apenas desviada por el palo izquierdo del arquero rival.

En tiempo cumplido, el defensor Juan Ludueña definió de primera con la pierna zurda un centro desde el costado izquierdo, aunque al no darle dirección a su tiro Cardozo pudo contenerlo con facilidad.

El triunfo del conjunto cordobés fue sentenciado en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, cuando Ramiro Hernándes quedó mano a mano ante una defensa ya descolocada, superó a Mansilla con un disparo por encima de su achique y puso el 2-0 final.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Cuartos de final.

Belgrano 2 - 0 Unión.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Echenique.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles en el segundo tiempo: 19m. Adrián Sánchez (B), 50m. Ramiro Hernandes (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Agustín Falcón por Leonardo Morales (B), Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (B) y Lautaro Gutiérrez por Nicolás Fernández (B); 24m. Lucas Menossi por Rafael Profini (U) y Tomás González por Brahian Cuello (U); 31m. Franco Vázquez por Lucas Zelarayán (B); 41m. Franco Fragapane por Mauro Pittón (U) y Diego Armando Díaz por Marcelo Estigarribia (U), 44m. Augusto Solari por Lautaro Vargas (U); 46m. Álvaro Ocampo por Emiliano Rigoni (B).