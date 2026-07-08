Armani le pone punto final a una era en River: ¿Cuál será su nuevo club?

Franco Armani tomó la decisión de ponerle fin a su etapa en River y todo indica que su futuro estará nuevamente en Atlético Nacional de Colombia, un club donde también construyó una historia de éxitos y reconocimiento. El arquero de 39 años emigrará al elenco cafetero luego de una trayectoria inolvidable en el conjunto de la banda roja, en el que se convirtió en una de las figuras más representativas de los últimos años.

Su salida marca el cierre de uno de los ciclos más icónicos del club. Durante ocho temporadas, el guardameta casildense defendió el arco de River con actuaciones determinantes y números que lo colocaron entre los grandes protagonistas de la institución.

El balance de su recorrido en Núñez refleja una etapa marcada por logros deportivos y presencia constante:

366 partidos disputados entre todas las competencias.

entre todas las competencias. 10 títulos conquistados con la camiseta de River.

con la camiseta de River. Participación en la Selección argentina, incluyendo competencias internacionales de máxima relevancia.

El lugar que deja Armani será ocupado por Santiago Beltrán, un arquero joven que a los 21 años logró ganarse la confianza del equipo. Luego de haberle ganado el puesto con méritos propios al inicio del año, Beltrán continuará defendiendo el arco de River tras demostrar una madurez impresionante e incluso recibir una convocatoria a la Selección argentina.

La llegada a River y el comienzo de una etapa inolvidable

La historia de Armani en River comenzó a principios de 2018, cuando el club adquirió sus servicios a cambio de cerca de cuatro millones de dólares. El arquero surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata, aunque con su debut profesional en Deportivo Merlo, en el ascenso argentino, llegó a Núñez para iniciar un año que terminaría siendo extraordinario en su carrera.

Su debut con el club del barrio porteño de Núñez se produjo en febrero de aquel año. Sus actuaciones rápidamente llamaron la atención y le permitieron ingresar en la consideración del entrenador Jorge Sampaoli, quien lo convocó para el Mundial de Rusia.

En la competencia internacional, Armani tuvo la oportunidad de convertirse en titular luego del débil rendimiento de Wilfredo Caballero en las dos primeras fechas. El arquero de River defendió el arco argentino en el último partido de la fase de grupos ante Nigeria y también estuvo presente en la eliminación frente a Francia, en un encuentro de octavos de final que terminó con derrota por 4-3.

Récords, actuaciones decisivas y la consagración internacional

De regreso en River, Armani continuó construyendo una trayectoria llena de momentos destacados. En aquella campaña consiguió mantener el arco invicto durante 965 minutos, superando la marca histórica de 788 minutos establecida por el icónico arquero Amadeo Carrizo.

Sin embargo, el punto más alto de aquella temporada todavía estaba por llegar. En la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo avanzó hasta la final y Armani tuvo actuaciones determinantes en los momentos más importantes del torneo.

En la semifinal ante Gremio de Brasil, el arquero fue protagonista con una actuación sobresaliente. Luego, en la gran final, tuvo enfrente nada menos que a Boca, en uno de los clásicos más importantes de la historia del fútbol.

El partido de ida lo encontró como una pieza fundamental del resultado. En los minutos finales, realizó un achique con gran timing y detuvo un mano a mano frente al delantero Darío Benedetto, una intervención clave para cerrar el encuentro con empate.

La definición de vuelta quedó grabada en la memoria del fútbol. En un recordado partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, River se impuso por 3-1 y conquistó la Copa Libertadores, con Armani como uno de los protagonistas de una consagración histórica.

Una carrera marcada por River y la Selección argentina

El recorrido de Armani en River también estuvo acompañado por su presencia en la Selección Argentina. Además de su participación en el Mundial de Rusia, fue titular en la Copa América 2019 y formó parte de los planteles que conquistaron importantes títulos internacionales.

El arquero fue suplente en las conquistas de:

Copa América 2021 .

. Copa América 2024 .

. Finalíssima .

. Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, su carrera quedó vinculada a una etapa de grandes éxitos tanto a nivel de clubes como de selección.

El regreso a una casa conocida: Atlético Nacional

Tras rescindir su contrato con River, Franco Armani tiene todo acordado para regresar a Atlético Nacional de Medellín, institución en la que también alcanzó el reconocimiento de leyenda.

El arquero defendió el arco del conjunto colombiano entre 2010 y 2017, período en el que dejó registros destacados y consiguió una importante cantidad de títulos.

Su paso por Atlético Nacional incluyó:

249 partidos disputados .

. 105 vallas invictas .

. 13 títulos conquistados .

. Un tricampeonato del fútbol colombiano.

La obtención de la Copa Libertadores 2016.

El regreso al club cafetero representa una nueva etapa para un arquero que dejó una marca profunda en dos instituciones. Mientras River comienza una nueva era con Santiago Beltrán bajo los tres palos, Armani cierra su historia en Núñez con el reconocimiento de haber sido una figura determinante en algunos de los capítulos más importantes del club.