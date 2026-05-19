Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años

El Arsenal se consagró campeón de la Premier League de Inglaterra después de 22 años, luego del empate 1-1 del Manchester City ante el Bournemouth, en un encuentro correspondiente a la fecha 37.

El Manchester City, que este lunes se vio convulsionado luego de que se filtrara la noticia de que su director técnico, el español Pep Guardiola, iba a dejar el cargo después de 10 años, estaba obligado a ganar para llegar a la última fecha con chances de arrebatarle el título al Arsenal.

Sin embargo, las cosas se dieron de la peor forma posible para los "Citizens" y solo pudieron conformarse con la igualdad.

Además, el Chelsea derrotó al Tottenham por 2-1 para volver a zona de copas europeas y condenar a los "Spurs" a pelear la permanencia hasta la última fecha.

El Bournemouth se había puesto en ventaja gracias al gol del delantero francés Eli Kroupi a los 39 minutos del primer tiempo. La anotación llegó con una impresionante definición al ángulo desde el borde del área, tras recibir un buen pase por parte de su compatriota Adrien Truffert.

Pese a insistir de manera desesperada, el City solo pudo llegar a la igualdad recién a los 94 minutos, a través de un remate cruzado del delantero noruego Erling Haaland. En los últimos segundos tuvo una nueva aproximación, pero le faltó eficacia en los últimos metros.

Con este empate, el Manchester City no pudo llevar la pelea por el título en la Premier League a la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal, con solo tres por disputar.

De esta manera, el Arsenal, que es dirigido por el español Mikel Artera, pudo cortar con una de las mayores sequías de su historia y volvió a gritar campeón en la Premier League después de 22 años.

La última consagración del equipo londinenses se había dado en el 2004, en la histórica campaña de "Los Invencibles", que lograron terminar aquella temporada invictos en la liga inglesa.

El Bournemouth, por su parte, terminará la fecha en la sexta colocación y se aseguró la presencia en la UEFA Europa League en la próxima campaña. Incluso tiene chances de ingresar a la Champions League, aunque para que esto ocurra debe ganarle al Nottingham Forest en la última fecha y esperar a que el Liverpool pierda con el Brentford.

En el Bournemouth dijo presente el defensor argentino Marcos Senesi, quien se encuentra en la prelista de 55 jugadores que armó Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

Por otro lado, el Chelsea volvió al triunfo al derrotar por 2-1 al Tottenham, con un gol convertido por el mediocampista campeón del Mundo Enzo Fernández, y regresó a zona de copas europeas tras una pésima racha de siete partidos sin ganar en el torneo local.

El mencionado volante argentino abrió el marcador a los 17 minutos, con un disparo lejano que se metió por el poste derecho del arquero Antonín Kinsky, de lenta reacción. El jugador surgido en River volvió a generar peligro 11 minutos después, con un tiro libre cercano a un córner que impactó en el travesaño.

En 21 minutos de la segunda mitad, Enzo Fernández recibió un centro en el costado izquierdo del área chica y metió la pelota al medio de primera, para que el mediocampista Andrey Santos la empuje al gol.

La visita pudo descontar siete minutos más tarde, con un remate de primera desde el área chica del delantero brasileño Richarlison, aunque no pudo evitar la caída.

Así, el descenso se definirá en la última fecha, con día y hora a confirmar, en la que los "Spurs" necesitarán sumar ante un alicaído Everton para mantenerse en Primera.

En caso de perder, una hipotética victoria del West Ham ante el Leeds condenaría a uno de los grandes equipos del fútbol inglés a pasar la próxima temporada en el Championship, la segunda división.