Barracas Central no pudo con Audax Italiano y se despidió de la Copa Sudamericana

Barracas Central cayó por 2 a 0 con Audax Italiano en un encuentro en el que le costó generar situaciones de riesgo y que disputaron esta noche, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

El defensor Daniel Piña y el delantero Diego Coelho convirtieron para el local, mientras que el equipo argentino jugó con 10 hombres desde los siete minutos del segundo tiempo, al ser expulsado el delantero Gonzalo Morales.

La derrota dejó al "Guapo" sin posibilidades de superar la fase de grupos, mientras que el conjunto chileno es tercero con siete unidades y se jugará el todo por el todo ante Olimpia de Paraguay el próximo miércoles 27 de mayo, a las 21:30, en un partido que necesita ganar para clasificar.

La primera llegada del partido fue del "Guapo", a los siete minutos, cuando un córner al primer palo fue prolongado hacia el segundo para la aparición del defensor Rafael Barrios, que definió de primera pero no pudo superar al arquero Tomás Ahumada, de buena reacción.

El conjunto chileno tuvo un acercamiento de peligro a los 33 minutos de la primera parte, mediante una gran jugada individual por el costado izquierdo del carrilero Michael Vadulli, que se deshizo de dos rivales y luego sacó un remate alto al segundo palo, que el guardameta Marcelo Miño pudo desviar.

Cuando iban 42 minutos del primer tiempo comenzó la ráfaga que puso en ventaja al equipo chileno. Solo dos minutos después de un gran autopase con el pecho y posterior remate del enganche Federico Mateos, que Miño pudo detener, el defensor Daniel Piña controló un disparo lejano dentro del área y, libre de marca, pudo definir contra un palo y marcar el 1-0.

El "Guapo" se quedó con un hombre menos a los siete minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Gonzalo Morales le tiró un manotazo a la cara, de espaldas, al defensor Enzo Ferrario.

A los 30 minutos de la segunda mitad, un remate bajo al primer palo por el costado derecho del volante argentino Rodrigo Cabral generó otra buena tapada de Miño.

En 42 minutos, el experimentado delantero Diego Coelho recibió a algunos metros de la medialuna del área y, con algo de libertad, pudo avanzar unos metros antes de cruzar un remate bajo y esquinado, para el 2-0.