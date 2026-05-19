Manu La Serna dio un salto histórico en el ranking ATP y sueña con el US Open

El tenis catamarqueño atraviesa uno de sus momentos más significativos de los últimos años de la mano de Manu La Serna, quien luego de consagrarse campeón del Challenger 50 disputado en la ciudad de Córdoba protagonizó un ascenso histórico en el ranking mundial de la ATP.

El jugador de 22 años avanzó más de 80 posiciones y se ubicó en el puesto 282 del ranking ATP, clasificación encabezada actualmente por el italiano Yannik Sinner. El salto representa el mejor posicionamiento de su carrera profesional y lo acerca a objetivos cada vez más ambiciosos dentro del circuito internacional.

La conquista obtenida el fin de semana pasado en Córdoba significó además el título más importante alcanzado hasta el momento por el joven catamarqueño, que continúa consolidando su crecimiento dentro del Challenger Tour sudamericano.

Tras la obtención del campeonato, Manu La Serna permaneció algunos días en Córdoba antes de viajar a la Capital Federal para retomar los entrenamientos y preparar la próxima etapa de la gira.

El título que cambió el panorama de su carrera

La victoria en el Challenger 50 de Córdoba marcó un punto de inflexión en el recorrido profesional del tenista catamarqueño. El resultado no sólo le permitió sumar una importante cantidad de puntos para el ranking ATP, sino también posicionarse más cerca de los grandes objetivos del circuito internacional.

El ascenso de más de 80 puestos refleja el impacto deportivo de la conquista obtenida en territorio cordobés, donde Manu logró quedarse con el trofeo más relevante desde que inició su carrera profesional.

Entre los principales datos que dejó este nuevo avance en su trayectoria se destacan:

Ascenso de más de 80 puestos en el ranking ATP

Ubicación actual: puesto 282 del mundo

Título obtenido: Challenger 50 de Córdoba

Edad del jugador: 22 años

Inicio en el tenis: a los 4 años

La evolución deportiva del tenista catamarqueño se da además en un contexto de fuerte continuidad competitiva, ya que el calendario internacional no se detiene y la gira sudamericana Challenger seguirá durante las próximas semanas.

El objetivo del US Open

Luego de regresar a Buenos Aires para continuar con los entrenamientos, Manu La Serna retomará la competencia durante la semana del 8 de junio, cuando el circuito Challenger desembarque en San Miguel de Tucumán.

El recorrido continuará posteriormente por distintos países de la región, dentro de la misma gira sudamericana. El cronograma previsto incluye torneos en:

Paraguay

Brasil

Ecuador

Colombia

Todos esos certámenes formarán parte de una etapa clave para las aspiraciones deportivas del catamarqueño, que buscará sumar puntos decisivos para seguir escalando posiciones en el ranking mundial.

La posibilidad de ingresar a la qualy del US Open aparece ahora como uno de los grandes objetivos del tenista. De lograr resultados positivos en los próximos torneos, Manu podría acercarse considerablemente al corte clasificatorio para el Grand Slam que se disputa en Nueva York.

"Sería un sueño para mí, es lo que siempre soñé, veremos cómo se da la próxima parte de la gira y ahí veremos cómo seguir con mi equipo...", expresó el jugador al referirse a la posibilidad de disputar la clasificación del US Open.

Cada vez más cerca de los grandes torneos

El crecimiento de Manu La Serna también quedó reflejado al analizar el ranking de corte para Roland Garros, actualmente en plena competencia.

Según se indicó, el ingreso al torneo parisino se cerró aproximadamente en el puesto 240 del ranking ATP, una referencia que muestra que el tenista catamarqueño no se encuentra lejos de empezar a competir por lugares en los cuadros clasificatorios de los torneos más importantes del mundo.

La diferencia entre su ubicación actual y los puestos de acceso a los Grand Slams permite dimensionar el momento deportivo que atraviesa el jugador y la proyección que podría alcanzar si mantiene resultados positivos durante la gira sudamericana.