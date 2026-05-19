Catamarca: seis gimnastas competirán en el Panamericano de Trampolín 2026

La provincia de Catamarca volverá a tener representación en una de las competencias más importantes del continente en gimnasia de trampolín. Del 19 al 24 de mayo, la ciudad de Medellín será sede del Campeonato Panamericano de Gimnasia de Trampolín 2026 y de la Copa Panamericana de Clubes, certámenes que reunirán a los principales exponentes de América en esta disciplina.

En ese contexto, seis gimnastas catamarqueños integrarán la delegación argentina y representarán tanto a la provincia como al país en una competencia de máxima exigencia deportiva. Los atletas convocados son Santiago Verasay, Rosario Gramajo, Simone Nicola, Juan Cruz Rivero, Ángel Rivera y Sol Cordero, todos pertenecientes al Club Gimnasia Catamarca, institución afiliada a la Federación Catamarqueña de Gimnasia.

La presencia de estos deportistas en el seleccionado nacional representa un nuevo paso en el crecimiento sostenido de la gimnasia de trampolín en Catamarca, una disciplina que en los últimos años logró consolidar procesos de formación y competencia capaces de posicionar a atletas locales en escenarios internacionales.

Un proceso de preparación y clasificación sostenido

La clasificación de los gimnastas no fue circunstancial ni aislada. La convocatoria oficial llegó luego de un extenso proceso de entrenamiento y participación en competencias, donde los atletas consiguieron alcanzar los puntajes exigidos para integrar el equipo argentino.

Las destacadas actuaciones obtenidas tanto en el plano nacional como internacional permitieron que los deportistas catamarqueños aseguraran su presencia en Medellín, reflejando un trabajo sostenido y una preparación constante orientada al alto rendimiento.

Dentro de ese proceso, el acompañamiento técnico tuvo un rol central. La delegación viajará junto al entrenador licenciado Rodolfo Díaz, quien estará al frente del equipo durante la competencia continental. Al mismo tiempo, la preparación de los atletas también cuenta con el aporte del licenciado Rodrigo Álvarez y de Ulises Páez, quienes, aunque no integrarán la delegación viajera, forman parte fundamental del desarrollo deportivo de los gimnastas.

El trabajo conjunto del cuerpo técnico permitió sostener el nivel competitivo de los atletas y acompañar el crecimiento de cada uno de ellos en una disciplina que exige precisión técnica, coordinación y un alto nivel de preparación física y mental.

Una cita continental clave

La competencia que se disputará en Medellín reunirá a los mejores representantes de América en gimnasia de trampolín, convirtiéndose en un escenario de enorme importancia para medir rendimientos y proyectar el crecimiento de la disciplina.

Para los gimnastas catamarqueños, la participación en el Panamericano representa una oportunidad trascendental para:

Adquirir experiencia internacional frente a competidores de alto nivel.

frente a competidores de alto nivel. Evaluar el rendimiento deportivo en un contexto de máxima exigencia.

en un contexto de máxima exigencia. Continuar fortaleciendo el desarrollo técnico de la disciplina.

de la disciplina. Representar a la Argentina en una competencia continental de prestigio.

La convocatoria de seis atletas de una misma institución deportiva también marca la consolidación del trabajo realizado por el Club Gimnasia Catamarca y por la Federación Catamarqueña de Gimnasia, organismos que han acompañado el crecimiento competitivo de los deportistas locales.

El caso de Nahui Tobares y las dificultades del deporte amateur

Dentro de la clasificación argentina también había logrado su lugar el gimnasta Nahui Tobares, quien obtuvo los puntajes necesarios para integrar la delegación. Sin embargo, no podrá participar de la competencia debido a cuestiones económicas.

La situación refleja una problemática recurrente dentro del deporte amateur y de alto rendimiento, donde muchas veces los atletas deben afrontar dificultades financieras incluso después de alcanzar logros deportivos de relevancia.

La ausencia de Tobares expone las limitaciones que atraviesan numerosos deportistas para sostener la participación en competencias internacionales, aun cuando consiguen los méritos deportivos requeridos para representar al país.