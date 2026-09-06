Colapinto va por una jornada histórica en Monza: horario, TV y posiciones

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Italia con una oportunidad inédita en su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto de Pilar completó una clasificación fabulosa en el circuito de Monza, logró meterse en la Q3 y consiguió el octavo registro en pista, resultado que finalmente se transformó en la séptima posición de partida para la carrera del domingo.

El cambio en la grilla se produjo a partir de la sanción aplicada sobre el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, que permitió que el argentino avanzara un lugar. De esta manera, Colapinto consiguió la mejor posición de largada de toda su carrera en la Máxima, después de un sábado que confirmó las sensaciones positivas que ya había mostrado durante las tandas libres.

La actuación adquiere todavía mayor relevancia por el contexto que acompañó al piloto argentino. No solo consiguió avanzar hasta la tercera y última instancia de la clasificación, sino que lo hizo en una jornada que terminó siendo histórica para Alpine, su escudería.

La fiesta completa de Alpine en Monza

El equipo francés vivió uno de sus sábados más destacados con Pierre Gasly en la pole position. El piloto de Alpine protagonizó el gran golpe de la jornada al quedarse con el primer lugar por delante de George Russell y Oscar Piastri.

El rendimiento de Gasly completó una actuación extraordinaria para la escudería francesa, que consiguió colocar a sus dos monoplazas dentro del top 10 de la clasificación.

Las actualizaciones introducidas en el A526 fueron parte del contexto de esta mejora. La estructura de Enstone demostró en Monza que cuenta con el ritmo de velocidad punta necesario para poder dar pelea firme en las posiciones de privilegio, una circunstancia que alimentó las ilusiones del equipo de cara a la carrera.

En ese escenario, la séptima posición obtenida por Colapinto representa una posibilidad concreta de protagonismo. El argentino largará desde la cuarta fila, junto a pilotos de enorme recorrido y en una ubicación que le permite pensar en una carrera con aspiraciones importantes.

A qué hora corre Colapinto y por dónde verlo

El semáforo del Gran Premio de Italia está previsto para las 10:00 de la mañana, hora de Argentina. La carrera se disputará sobre la mítica pista italiana de Monza, conocida en el contexto de esta competencia como el Templo de la Velocidad.

Para el piloto argentino, el domingo representará la posibilidad de transformar la extraordinaria clasificación del sábado en un resultado importante. La ubicación de partida lo deja en una posición privilegiada para intentar avanzar o, al menos, sostenerse entre los protagonistas de la competencia y buscar puntos pesados para el campeonato.

Toda la actividad podrá seguirse en vivo y en directo a través de Fox Sports y de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Así quedó la grilla de partida

La clasificación final de partida quedó encabezada por Pierre Gasly, quien consiguió la pole para Alpine. Detrás del francés se ubicaron George Russell y Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton, Max Verstappen y Oscar Piastri completaron las primeras seis posiciones.

Colapinto partirá séptimo, por delante de Lando Norris y del resto de los pilotos que conforman la grilla. La formación quedó establecida de la siguiente manera:

Pierre Gasly (Alpine) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Alex Albon (Williams)

Una grilla marcada por las sanciones

La conformación definitiva de la grilla estuvo condicionada por distintas sanciones. Kimi Antonelli, Liam Lawson, Alex Albon y Oscar Piastri fueron sancionados, aunque la penalización sobre el Mercedes de Antonelli fue particularmente relevante para Colapinto porque permitió que el argentino avanzara hasta la séptima posición de partida.

Así, el resultado de la clasificación adquirió una dimensión todavía mayor para el piloto de Alpine. El octavo registro conseguido sobre la pista terminó convertido en un séptimo puesto oficial en la grilla, otorgándole la mejor posición de largada de su carrera en la Fórmula 1.