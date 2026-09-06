El catamarqueño Baltazar "Rey Mago" Noria, es campeón sudamericano mediano

Baltazar "Rey Mago" Noria escribió una nueva página en su carrera profesional al quedarse con el título sudamericano mediano vacante, luego de derrotar por KO técnico en el cuarto round a Lorenzo Gerez en el combate de fondo disputado en el estadio de la Federación Argentina de Box.

El catamarqueño consiguió así una victoria que le permitió convertirse en monarca sudamericano de la categoría mediano, en una pelea que tuvo como particularidad el reencuentro con un rival al que ya había enfrentado anteriormente. Casi un año después de aquella primera pelea entre ambos, Noria y Gerez volvieron a encontrarse sobre el ring para protagonizar una revancha que nuevamente terminó con triunfo para el representante de Catamarca.

Sin embargo, la definición no llegó a través de una caída producto de una combinación de golpes que determinara el final del enfrentamiento. El combate terminó cuando un golpe lícito provocó un corte que generó una profunda herida y sangrado en la ceja izquierda de Gerez. Después de observar la lesión, el médico realizó la correspondiente revisión y determinó que el duelo debía finalizar.

Una pelea pareja hasta la definición

Hasta el momento en que se produjo la interrupción, el enfrentamiento entre Noria y Gerez se desarrollaba de manera pareja y con alternativas cambiantes.

La revancha tuvo, de esta manera, un desarrollo en el que ninguno de los dos protagonistas logró imponer de manera definitiva el trámite antes de la situación que desembocó en el cierre del combate. La lesión en la ceja izquierda del bonaerense terminó siendo determinante para establecer el resultado y darle al catamarqueño la posibilidad de quedarse con el título sudamericano mediano que se encontraba vacante.

La intervención médica marcó entonces el punto final de la pelea. Tras la revisión, el combate fue detenido y Noria quedó consagrado como campeón sudamericano mediano.

El resultado volvió a favorecer al boxeador catamarqueño en un enfrentamiento que ya tenía un antecedente directo. La primera pelea entre ambos había ocurrido casi un año antes y la revancha volvió a quedar en manos de Noria.

La decimoséptima victoria de una carrera invicta

Para el oriundo de Catamarca, la consagración tuvo además un significado especial dentro de su recorrido en el campo rentado. Con este triunfo, Noria alcanzó su decimoséptima victoria como profesional y continúa invicto.

El combate frente a Gerez representó también su segunda presentación de la temporada 2026, por lo que el catamarqueño volvió a sumar una victoria en un año que ya había comenzado con un triunfo por la vía rápida. Su primera pelea de la temporada se produjo en marzo, cuando viajó a Uruguay para enfrentarse con Yoel Peralta. En aquella oportunidad, Noria consiguió imponerse por la vía rápida, resultado que marcó el comienzo de su actividad de 2026.

Ahora, con la victoria sobre Gerez, el boxeador de Catamarca sumó un nuevo éxito a su campaña y, además, lo hizo en una pelea que tenía como premio un título sudamericano vacante.

El título sudamericano queda en manos de Catamarca

La noche en el estadio de la Federación Argentina de Box terminó con Baltazar Noria en lo más alto. El catamarqueño no solo volvió a superar a un rival al que ya había enfrentado, sino que consiguió hacerlo en una pelea que tenía en disputa el título sudamericano mediano vacante.

La interrupción en el cuarto round, determinada después de la revisión médica por la profunda herida y el sangrado en la ceja izquierda de Gerez, puso fin a un combate que hasta ese momento había mostrado paridad y alternativas cambiantes.

Para Noria, el resultado representa la continuidad de una trayectoria sin derrotas en el campo rentado. Su decimoséptima victoria profesional llegó además en su segunda presentación de 2026, después del triunfo conseguido en marzo frente a Yoel Peralta en Uruguay.

Así, el "Rey Mago" sumó una nueva conquista a su carrera y se convirtió en monarca sudamericano mediano, en una noche en la que el boxeo catamarqueño volvió a tener un protagonista en la cima de una competencia continental.