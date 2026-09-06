Ya está disponible el cronograma de los Juegos Suramericanos 2026: cuándo debutan los catamarqueños

La programación completa de los Juegos Suramericanos 2026 ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio oficial santafe2026.ar. El cronograma reúne el detalle de las fechas, horarios y escenarios en los que se desarrollarán las distintas disciplinas durante una competencia que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre, con la participación de más de 4.000 atletas provenientes de 15 países. Con la programación ya confirmada, el público tendrá la posibilidad de organizar con anticipación su recorrido y seleccionar las competencias que quiera presenciar a lo largo del evento.

La disponibilidad del cronograma permite conocer de antemano la propuesta deportiva que se desplegará durante esas dos semanas en las tres ciudades sedes. De esta manera, quienes quieran acompañar las diferentes disciplinas podrán revisar la programación diaria, consultar los horarios y escenarios y definir qué competencias desean presenciar.

Ingreso gratuito y entradas anticipadas

Una de las alternativas previstas para el público será el ingreso libre y gratuito a los escenarios, aunque estará sujeto a la capacidad disponible en cada espacio. Para quienes quieran asegurarse un lugar en un partido o competencia específica, también estará disponible la posibilidad de adquirir anticipadamente una entrada por $10.000 a través del sitio oficial de los Juegos.

El procedimiento previsto para adquirirla consiste en ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el evento al que se desea asistir y completar el proceso de compra.

La entrada anticipada, sin embargo, no será un requisito para acceder a las competencias. Quienes prefieran el ingreso gratuito podrán hacerlo mientras exista capacidad disponible en el escenario correspondiente.

Una entrada con destino solidario

La compra anticipada tendrá además un componente solidario. La totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Cilsa.

Así, quienes decidan garantizar anticipadamente su lugar en una competencia también realizarán un aporte destinado a tres instituciones que desarrollan distintas iniciativas vinculadas con la asistencia, la inclusión y el acompañamiento a la comunidad.

La modalidad permitirá, de este modo, combinar la posibilidad de asegurar el acceso a determinados eventos con una contribución a las organizaciones mencionadas.

Cinco Fan Fest para acompañar los Juegos

La propuesta de los Juegos Suramericanos 2026 no estará concentrada exclusivamente en las competencias. El evento contará también con cinco Fan Fest gratuitos, distribuidos entre las tres ciudades sedes. Habrá dos Fan Fest en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe. El acceso a estos espacios será gratuito, aunque también estará condicionado por la capacidad disponible.

Para poder ingresar será necesario contar previamente con un código QR, que podrá descargarse desde el sitio santafe2026.ar.

De esta manera, el sitio oficial se convertirá en el principal punto de consulta para quienes quieran seguir las actividades de los Juegos. Allí será posible revisar la programación diaria, conocer los horarios y escenarios de las distintas disciplinas, adquirir entradas anticipadas y gestionar el acceso a los Fan Fest.

Seis catamarqueños en la delegación argentina

La participación catamarqueña tendrá un lugar destacado dentro de la delegación argentina. Seis atletas de Catamarca representarán al país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre.

Los deportistas catamarqueños clasificados son:

Julián Gutiérrez: tiro deportivo.

tiro deportivo. Victoria Luna Avellaneda: tiro deportivo.

tiro deportivo. Juan Manuel La Serna: tenis.

tenis. Guadalupe Díaz: ciclismo.

ciclismo. Facundo Nieva Biza: patín.

patín. Mikaela Rojas: judo.

La presencia de los seis atletas abarcará distintas disciplinas deportivas y formará parte de la representación argentina en una competencia que reunirá a miles de deportistas de 15 países.