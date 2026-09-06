Asistencia de Messi en el empate entre Inter Miami y Atlanta United

Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, se mantuvo como escolta en la Conferencia Este de la MLS, pese a haber empatado 2-2, como local, frente a Atlanta United, en un encuentro válido por la vigesimotercera fecha, jugado esta noche en el Nu Stadium.

El equipo de Florida se puso en ventaja con un gol del brasileño Casemiro, a los 32 minutos de la parte inicial, mientras que el paraguayo Miguel Almirón logró la igualdad parcial sobre los 35. Sin embargo, el uruguayo Luis Suárez marcó el segundo tanto sobre el final del primer período, y en el final el suizo Breel Embolo, de tiro penal, selló el resultado.

Al promediar la segunda etapa, y con el encuentro 2-1, Almirón tuvo la gran oportunidad de empatar con un tiro penal, pero el arquero de Inter, Dayne St. Clair desvió el remate.

Messi, quien jugó su primer encuentro tras anunciar su retiro de la Selección argentina, dio una asistencia y además estrelló un remate en el travesaño, en el marco de una buena actuación.

Gracias a este empate, Inter Miami sigue segundo en su zona, a diez puntos del líder Nashville, ambos prácticamente clasificados para los play off del certamen, en busca del título.

Además de Messi, también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul, Maximiliano Falcón, Germán Berterame, Facundo Mura y Mateo Silvetti.