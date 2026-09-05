Denuncian formalmente ante la FIFA a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El panorama dirigencial del fútbol argentino atraviesa un momento de máxima tensión tras confirmarse una importante ofensiva legal en el ámbito internacional. La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) ha decidido dar un paso formal de extrema gravedad al presentar una denuncia directa ante el Comité de Ética de la FIFA. El escrito, que fue elevado de manera directa a la sede central ubicada en Zúrich, apunta de forma directa contra tres figuras centrales del entramado dirigencial: Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni.

La presentación institucional, según detalla la información publicada por el diario Clarín, acusa formalmente a los dirigentes argentinos de haber incurrido en presiones indebidas, interferencias y maniobras que son catalogadas explícitamente como "contrarias al fair play institucional". Este escenario de conflicto se enmarca en medio de una compleja disputa vinculada directamente a la organización de la Copa América 2024 y a diversos negocios vinculados a partidos internacionales. La magnitud de los señalamientos promete redefinir las relaciones diplomáticas y comerciales entre las potencias del continente americano bajo la atenta mirada del máximo organismo del fútbol mundial.

El trasfondo de las acusaciones y las pruebas presentadas

De acuerdo con los detalles expuestos en el escrito, el accionar de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni habría trascendido las diferencias habituales de gestión para adentrarse en terrenos de presunta ilegalidad ética. La denuncia sostiene detalladamente que los tres involucrados habrían participado en gestiones irregulares cuyo objetivo central era influir en decisiones de la Conmebol, así como también incidir de manera directa en negocios comerciales relacionados con la cesión de derechos, la organización de amistosos y diversos acuerdos de explotación.

Para respaldar la gravedad de estas afirmaciones, la US Soccer afirma que existieron situaciones muy específicas que vulneran los marcos regulatorios vigentes:

Contactos no autorizados orientados a desestabilizar la planificación estratégica de la federación norteamericana.

Presiones directas sobre funcionarios de distintas áreas operativas y de toma de decisiones.

Intentos sistemáticos de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense en el plano continental e internacional.

Para demostrar la veracidad de estos cargos, el documento enviado a la FIFA —respaldado por las fuentes citadas por Clarín— incorpora un caudal probatorio sustancial. Dicho material incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, según el criterio estricto de la federación norteamericana, demuestran de manera fehaciente conductas absolutamente incompatibles con los códigos éticos que rigen la actividad. Además, la presentación aborda de forma específica los episodios ligados a la disputa por la sede de la Copa América y profundiza en la relación comercial con Tofoni, reconocido históricamente como un empresario clave en la compleja organización de partidos internacionales.

Pedido de sanciones y la respuesta institucional desde Argentina

Ante este escenario de confrontación abierta, la federación estadounidense ha formalizado un pedido concreto ante el tribunal disciplinario internacional. Solicitó de manera explícita que el Comité de Ética actúe con celeridad para abrir una investigación formal, evaluar sanciones proporcionales a las faltas denunciadas y determinar si los dirigentes argentinos violaron normas esenciales sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. Este movimiento estratégico no surge en el vacío, sino que se produce en un marcado contexto de tensión creciente entre US Soccer y la AFA, alimentado previamente por varios cruces públicos y privados motivados por desacuerdos en torno a la organización de torneos y amistosos.

Por su parte, la reacción desde el seno del fútbol argentino no tardó en manifestarse, aunque con matices diferenciados. Según la reconstrucción que aporta el artículo periodístico, desde la AFA evitaron pronunciarse de inmediato, limitándose a una postura protocolar al señalar que cualquier presentación formal realizada ante la FIFA debe ajustarse y seguir estrictamente los canales correspondientes. No obstante, en la intimidad y el entorno de Tapia y Toviggino, la lectura política es diametralmente opuesta: consideran de manera categórica que la denuncia responde exclusivamente a una disputa política y comercial, desestimando por completo la existencia de elementos reales que puedan justificar la aplicación de sanciones disciplinarias.

Un nuevo frente internacional y el futuro bajo la lupa de la FIFA

La formalización de este expediente abre de manera inexorable un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, un sector que ya venía soportando importantes cuestionamientos internos y externos enfocados tanto en su manejo institucional como en la influencia creciente de Toviggino en decisiones estratégicas.

Mientras las esquirlas de este escándalo geopolítico deportivo continúan expandiéndose, la pelota se encuentra ahora en el tejado de Zúrich. Será la propia FIFA la encargada de analizar detalladamente la documentación aportada para determinar si la denuncia amerita la apertura de un expediente disciplinario, un paso que podría marcar un antes y un después en la gobernanza del fútbol de la región y en el vínculo institucional entre las federaciones involucradas.